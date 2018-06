Entrevista imaginaria a Lopetegui: “Rubiales sufrió un ataque de cuernos”

No está triste; sino que se ha quitado un peso de encima. Ahora, que gane el Mundial Rubiales.

-¿Qué le pasó, hombre?

“Pues que si ficho por el Celta, un suponer, Rubiales no se habría cabreado”.

-O sea, que se mosqueó porque se trataba del Real Madrid.

“Sufrió un terrible ataque de cuernos”.

-¿Ganará España el Mundial?

“Ojalá, la semilla está sembrada”.

-Usted y Màxim Huerta están unidos por el destino, ¿no?

“¡Dios me libre!”.

-¿Qué planes tiene para el Madrid?

“Ganarlo todo”.

-Usted tiene un gran mérito, ¿lo sabe?

“Pues si usted no me lo dice…”.

-Que toda Cataluña está ahora con la Selección Española, incluso dirigiéndola su amigo Fernando Hierro, que es tan madridista como usted.

“Que el Señor bendiga a Cataluña, a los periódicos y periodistas catalanes y a la Virgen de Montserrat, pero yo ahora pienso en el Real Madrid”.

-¿Se quedará Cristiano?

“Estamos trabajando en ello”.

-¿Rubiales o Villar?

“Yo voté a Juan Luis Larrea, al que todo el mundo llama José Luis”.

-¿Y Villar?

“Un amigo”.

-Con la mano en el corazón, ¿España ganará el Mundial?

“Es una pena que haya muerto el Pulpo Paul; no sabría decirle”.

-¿Se fue con mucha pena?

“Yo no me fui, me echaron”.

-¿Es consciente de las dos España?

“Ya lo dijo Machado”.

-Si la selección española gana, Rubiales se cubre de gloria; si no gana, le echarán la culpa a usted.

“Sí, y a Florentino, y al Madrid. Pero eso se arregla ganando las dos supercopas, la Liga, el Mundial de Clubes y la Champions. Ah, y la Copa del Rey”.

-No olvide al Barcelona.

“Tendrá su crisis, como la tenemos todos”.

-¿Qué tal se ha portado Piqué con usted, durante estos días?

“Piqué es un crack. Y Shakira, también”.

-¿El Real Madrid se ha ahorrado pagar su cláusula a la Federación?

“Creo que sí, porque yo he sido destituido y además me tendrán que indemnizar; pero no es una cuestión de dinero”.

-¿Por qué aceptó hablar con el Madrid, antes del Mundial?

“Yo fui honesto. Quien negoció fue mi representante. Rubiales se disparató un poco el hombre; parece muy temperamental y habla de ética y de buenas prácticas. Que le pregunten a Larrea y a Villar”.

-¿Qué hará este verano?

“Planificar la pretemporada del Real Madrid. Los jugadores están citados para mediados de julio”.

-¿Va a haber fichajes?

“Sí”.

-¿Bale?

“Por mí que se quede”.

-¿Neymar?

“Por mí que venga”.

-¿Y un portero?

“Suplente de Navas”.

-Me está usted dando primicias.

“¿Pero no decía usted que esta era una entrevista imaginaria?”.

-Sí.

“Ah, qué miedo; no puedo sufrir otro susto”.