La increíble actuación de Frozen que supera las 8 millones de reproducciones

El programa The View, de la cadena estadounidense ABC, ha compartido un fragmento de la adaptación teatral de la película de Disney Frozen, en Broadway, con una increíble puesta en escena.

Let it go (Libre soy), canción ganadora de un Oscar, compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lope, se ha convertido en el tema más icónico de la cinta infantil, que se estrenada en 2013.

Caissie Levy es la actriz encargada de representar a la popular Elsa sobre el escenario de Broadway. Una actuación que sorprendió enormemente al público por sus efectos de luces y proyecciones, y que ya han visto más de 8 millones de personas desde que el programa televisivo publicase el vídeo este sábado en su cuenta de Facebook.