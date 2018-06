La joven isorana Alba González desfilará en la pasarela London Fashion Week

La modelo tinerfeña Alba González Abildgaard, de 25 años de edad y 1,74 metros de altura, natural de Guía de Isora, ha logrado uno de los sueños que perseguía desde joven: desfilar junto a las mejores modelos del mundo en una pasarela del prestigio de London Fashion Week.

Alba logró en diciembre representar a España en el concurso internacional Miss Global Model of de Year celebrado en las Islas Azores, según ella “gracias al empuje que me dio en las votaciones digitales el reportaje previo de DIARIO DE AVISOS”. “En Azores me premiaron como mejor modelo y ahora he recibido la confirmación de que me llevan a la London Fashion Week en septiembre, considerada la segunda pasarela más importantes del mundo, tanto en alta costura como en ropa interior o de baño”, afirma.

La modelo isorana recuerda que empezó en el mundo de la moda “con apenas 14 añitos, en las fiestas del pueblo”. “Luego siempre iban saliendo cositas que he aprovechado y le he sacado el máximo rendimiento”, señala. El gran salto se produjo en 2013, cuando fue a Granada representando a Canarias en Miss Earth Spain. “No resulté ganadora, pero me sirvió para conocer a muchas personas relacionadas con el sector de la moda y la pasarela. Fue el impulso que necesitaba para lanzarme un poco más”.