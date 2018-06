La Recova apuesta por la compra por Internet y el envío a domicilio

El Mercado Nuestra Señora de África quiere integrarse de lleno en el siglo XXI y, aunque sus servicios ya lo están, lo cierto es que la ordenanza que lo regula es del siglo pasado. Por eso, el Ayuntamiento de Santa Cruz, llevará al Pleno de este viernes, la nueva norma que sustituye a la de 1989, una aprobación incial para que, tras el verano esté ya en vigor. Esta norma permitirá, entre otras cosas, que la Cooperativa que gestiona la Recova, y que preside Estefanía Hernández, oferte un nuevo servicio, el de poder comprar por internet y hacer entregas a domicilio. Así lo confirmó ayer el gerente del Mercado Nuestra Señora de África, Gerardo Rodríguez, en la presentación de la nueva ordenanza. Detalló que, al igual que ya se hace en Madrid, en el Mercado Central, que ha llegado a un acuerdo con Amazon para hacer entregas a domicilio, aquí se está valorando hacer lo mismo. De momento se está en conversaciones con dos empresas y es posible que el próximo año se pueda ofertar estos nuevos servicios.

La nueva ordenanza, además de permitir la gestión centralizada de envíos a domicilio, consignas, almacenaje y similares, también se regulan las áreas destinadas a actividades culturales, educativas, deportivas, de salud y bienestar social, que contribuyan a la mejora de la oferta de servicios al consumidor.

Por último las área destinadas a servicios terciarios (restauración y hostelería) que contribuyan al desarrollo y correcto funcionamiento de los mercados o que los complementen, son objeto de regulación en la norma. En todo caso, el comercio minorista de artículos de consumo alimentario, deberá ocupar, como mínimo, el 50% de la superficie total del mercado. En cuanto a la parte de gestión, quizá, lo más importante es que esta pasa a realizarse por concesión administrativa, “de esta forma se agiliza el funcionamiento del propio mercado”, defendió el alcalde, José Manuel Bermúdez. “Las personas que entren nuevas al mercado lo harán por concesión administrativa siempre respetando las normas como que no se puede cambiar el uso del puesto o que los comercios aledaños tendrán preferencia sobre el que quede vacante”, explicó por su parte concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. “Lo que conseguimos es que se agilice la gestión ordinaria en general y que no cualquier tipo de decisión tenga que pasar por el Ayuntamiento. Seguimos teniendo el control y la cooperativa tendrá que presentar memorias cada seis meses, pero en el día a día, ya no tendrán que esperar por nosotros”, añadió Arteaga.

La presidenta de la Cooperativa admitió que no hay ningún puesto libre de los 200 con los que cuenta en la actualidad y que, en estos momentos, hay una lista de espera “larguísima” para acceder a las vacantes que vayan quedando. Hernández detalló que la situación con la antigua ordenanza era tal que “hasta las multas venían expresadas en pesetas, algo que nos hacía prácticamente inviable aplicar cualquier sanción”. En cuanto a la anunciada apertura por la tarde, la presidenta dijo que sigue en estudio para ver la mejor forma de hacerlo. “Si nuestros clientes compran por la tarde, tendremos que adaptarnos a ellos”, añadió.

Hernández invitó a todos a la próxima apertura nocturna que tendrá lugar el 7 de julio. “Ya no estamos hablando solo de un mercado de abastos sino que se trata de una amplia gama de servicios y rutinas que, ahora, quedan amparadas por la nueva ordenanza”, añadió Arteaga. “El secreto está en seguir siendo un mercado de abastos, que ofrece ocio, restauración y gastronomía de una forma original y de calidad”, concluyó el alcalde.