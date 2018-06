La sede de la asociación vecinal de El Socorro, en Güímar, está en suelo privado

La polémica suscitada a raíz del proceso judicial que inició el Ayuntamiento de Güímar -tras aprobación plenaria, con el PP dividido- contra el registro de la propiedad de la plaza de la ermita de El Socorro por parte del Obispado, no acaba ahí, según Víctor González, asesor de la alcaldesa y coordinador municipal del PP.

Según González, en El Socorro ha habido infinidad de irregularidades urbanísticas desde los años setenta y ochenta, y alerta de que muchos inmuebles privados se han hecho en suelo público y al revés. Así, existen edificaciones públicas que se han hecho en parte de suelo privado, y pone como ejemplo, en este caso, la propia sede de la asociación de vecinos Brisas del Mar. Comenta Víctor González, sin rubor alguno, que “podemos estar hablando de una clara prevaricación urbanística”, aunque no aclara si el propietario del suelo de esa sede vecinal ha denunciado la situación o no. En su afán por defender la postura de la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, en el contencioso por la propiedad de la plaza de la ermita de El Socorro, su asesor manifiesta que “desde los años ochenta hay conocimiento catastral de que esa plaza era de la Iglesia, pues estaba delimitada con unas piedras pintadas de blanco y con cadenas, como recordarán muchos vecinos”, señala González, quien añade que “abrir este melón es un gasto inútil de abogados para el Consistorio, porque la plaza, sea de la Iglesia o del Ayuntamiento, siempre será pública”.

El asesor de la alcaldesa va más allá en su denuncia sobre irregularidades urbanísticas, al recordar que “el goro de cochinos que tenía mi abuela en un barranquillo de El Socorro estaba en suelo público y hoy es una zona de barbacoa de la concejala Lourdes Galindo, de Sí se puede. Ella, que tanto reclama a la Iglesia, que devuelva lo usurpado. Consejos vendo, pero para mí no tengo”.

Verónica Jorge

Sobre el proceso judicial abierto por la propiedad de la plaza, la concejala de Coalición Canaria Verónica Jorge afirmó en los micrófonos de Onda Tenerife: “Yo soy católica y no voté contra la Iglesia, sino a favor del Ayuntamiento, porque esa fue la recomendación de la abogada que nos asesora y una decisión del partido, y he cumplido con la disciplina del voto”. Para ella, lo más apetecible es que “antes de la decisión del juez podamos alcanzar un acuerdo para no llegar a mayores, porque el mantenimiento y reparación de la plaza es municipal”.