Las empresas de ‘rent a car’, en pie de guerra contra la tasa al sector

El sector del rent a car en las Islas ha puesto el grito en el cielo después de conocer la propuesta del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de implantar una tasa turística a las empresas de alquiler de coches a razón de unos tres euros diarios. Una medida que las principales asociaciones de rent a car de las Islas han calificado de “populista” y “contraproducente” y que demuestra el “desconocimiento absoluto” del presidente del Cabildo sobre “un sector que todos los días genera economía y empleo”.

La propuesta con la que Carlos Alonso sorprendió la pasada semana parte de una iniciativa de Podemos, y se debatirá en una moción en el Pleno insular del próximo viernes, aunque es el Gobierno de Canarias el que tiene la última palabra a la hora de aplicar esta medida. La Corporación insular no tiene potestad alguna en fiscalidad.

El objetivo del Cabildo tinerfeño es que la tasa se cargue a través del IGIC, con un sistema similar al del tabaco, y la recaudación se destine a la financiación de los servicios públicos y la mejora de las rentas bajas, con especial incidencia en la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Como complemento a la medida, en la moción también se plantea que se fije una menor carga fiscal, e incluso el IGIC tipo cero, a la adquisición de vehículos eléctricos, con el fin de ayudar a la transformación tecnológica del sector de los rent a car.

Según los cálculos de la corporación, en la Isla se registran unos seis millones de alquileres de coches diarios al año, con una flota de vehículos que ronda entre los 35.000 y los 40.000, y más de 15.000 de ellos circulan diariamente. Con estos datos, la recaudación por esta vía podría rondar los 18 millones al año, solo en Tenerife. Tanto el presidente del Cabildo como el director insular de Fomento, Miguel Becerra, justificaron ayer esta medida bajo el argumento de que el turismo también tiene que pagar la “factura social” de su actividad, y que los coches de alquiler contribuyen mucho a la congestión de las carreteras, al colapso de los espacios naturales y al aumento de las emisiones de CO2.

Alonso ve lógico que las empresas del sector “protesten, sería absurdo que no lo hicieran”, pero entiende que si quiere mejorar la movilidad en la Isla “algo hay que tocar” y advirtió de que “la sociedad es más que los empresarios”. En esa línea, aseguró que esta tasa es “menos invasiva” que la que grava la estancia “y genera menos rechazo”, al tiempo que espera contar con el apoyo de la Fecai, porque en Lanzarote, por ejemplo, hay una “presión enorme” sobre los espacios naturales. Alonso insistió, además, en que los coches de alquiler en Canarias son “muy baratos” y hay margen para subir los precios.

Los empresarios del sector, por su parte, no están para nada de acuerdo con los argumentos esgrimidos por Alonso y le recuerdan que ya Coalición Canaria, en la época en la que Adán Martín fue presidente del Gobierno, les subió el tipo impositivo del IGIC al 13,5%, casi el doble del 7% que paga actualmente el sector turístico, para destinarlo a gasto sanitario con la promesa de que en dos años se volvería a bajar y todavía siguen tributando al 13,5%. El presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca), Juan Antonio Jiménez, se mostró muy “sorprendido” por la propuesta de Alonso y rebatió punto por punto sus argumentos. En primer lugar, insistió en que el sector paga más impuestos que cualquier otro, al tributar el IGIC al citado 13,5% y no al 7% como los hoteleros.

En segundo lugar, señaló que “no es cierto que los coches de alquiler provoquen congestión de tráfico, puesto que los turistas no están en la carretera a las horas de máximo tráfico. No creo que haya muchos turistas a las 7.00 de la mañana en la autopista”, ironizó. “A esas horas, o están durmiendo o están desayunando en el hotel”. Además, Jiménez recordó a Alonso que los coches de alquiler no llegan ni al 8% del parque móvil de toda Canarias.

Y en tercer y último lugar explicó que precisamente los vehículos de alquiler son los que “menos contaminan”, porque son coches más nuevos y con las últimas tecnologías para reducir emisiones. “Un coche de 15 años contamina como 15 coches nuevos”.

En relación a la reducción del IGIC a cero para que las empresas de alquiler apuesten por los coches eléctricos, Jiménez reconoció que es una buena iniciativa, “porque muchos turistas nórdicos piden coches eléctricos”, pero explicó que mientras no hayan infraestructuras en las Islas para poder recargar el vehículo “no podemos alquilar un coche eléctrico”. “Un turista alquila un coche para dar la vuelta a la Isla y apenas encuentra puntos de recarga, así que no nos pueden decir que tengamos coches eléctricos cuando no hay infraestructuras en la Isla”, señaló.

Jiménez también recordó a Alonso que los usuarios del rent a car no solo son los turistas, sino también residentes canarios que viajan a otras Islas y alquilan un coche. Además, explicó, que “el sector contribuye enormemente al reparto de la riqueza porque son muchos los turistas que organizan sus vacaciones, sin turoperadores, que llegan a la Isla y alquilan un coche para sus excursiones y visitan pueblos y restaurantes a los que con el transporte público es imposible llegar. Entonces, ¿qué es lo que queremos?”, se preguntó Jiménez, “¿que el turista no salga del hotel y no consuma? Sería un error”, aseguró.

El presidente de la Asociación de Empresas Canarias de Alquiler de Vehículos (Aecav), Rafael Cabral, coincidió totalmente con Juan Antonio Jiménez, pero fue más allá y alertó a Alonso de que esta medida puede “devastar” a las pequeñas empresas de rent a car que contribuyen “mucho” a la marca Canarias “porque son lo primero que ve el turista cuando llega al aeropuerto”. “Se deja abierta la puerta a que las grandes multinacionales, a las que les importa bien poco su margen de beneficios, absorban todo el mercado y las pequeñas cierren”.

Además, señaló que no solo supondría la pérdida de muchos empleos directos, sino también indirectos, ya que al lado del sector del rent a car están los talleres de reparación, de limpieza de vehículos y de venta de repuestos. Cabral criticó que en ningún momento Alonso llamara al sector para analizar la medida y advirtió de que “el sector no se va a quedar quieto”. “Hoy (por ayer) nos reunimos con la Confederación de Empresarios de Las Palmas y mañana con los de Tenerife y batallaremos hasta el final, porque no se nos puede atropellar de esta manera”.

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Empresas Distribuidoras e Importadoras Canarias de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, añadió que el anuncio de Alonso está en línea con las últimas “propuestas populistas a las que nos tiene acostumbrados el presidente del Cabildo y son un intento de trasladar el debate de la tasa turística a los hoteles y del debate del tráfico a los coches de alquiler”. “En Gran Canaria, Tenerife y La Palma está demostrado que el rent a car contribuye a la economía, porque el turista llega a los pueblos gracias a los coches de alquiler”.

Domínguez (PP): “Típica ocurrencia de Alonso”

El consejero insular y presidente del PP en Tenerife, Manuel Domínguez, aseguró ayer que su partido votará en contra de esta moción porque entiende que no se puede estar “atentando permanentemente contra el turismo” y porque desde hace tiempo la política de su partido es la “apuesta por la no subida impositiva”. Domínguez atribuyó la iniciativa de Carlos Alonso a los últimos movimientos “populistas” del presidente del Cabildo que “está más por hacer propuestas de este tipo, mediáticas, para tener portadas en los medios de comunicación en lugar de hacer propuestas resolutivas. En los últimos meses”, añadió, “Alonso nos tiene acostumbrados a este tipo de ocurrencias que estoy convencido de que muchos miembros de su grupo no avalan”.