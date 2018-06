Obligan a Baltar a comparecer por ocultar información de la concertada

“¿Cuál es el motivo por el que la Consejería de Sanidad obstaculiza mi labor de control al Gobierno como diputada?”. Esta es la pregunta que va a tener que contestar mañana ante el pleno del Parlamento de Canarias el responsable del área de Sanidad del Ejecutivo autonómico, José Manuel Baltar, ante la petición en repetidas ocasiones de información por parte de la diputada socialista Patricia Hernández sobre las partidas presupuestarias que destina el Gobierno de Fernando Clavijo a la sanidad privada.

En concreto, en un documento remitido por la diputada del PSOE a la Mesa del Parlamento con registro de entrada del pasado 11 de junio al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Hernández solicita información sobre las derivaciones realizadas por la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria a empresas sanitarias en 2014.

Según se recoge en el texto, el Gobierno alega que el volumen de la documentación que solicita Hernández es muy significativo y dificultaría la gestión de la propia Consejería. Sin embargo, Hernández argumentó ante la Cámara regional que una información demandada por su compañero de grupo Iñaki Lavandera sí fue trasladada, por lo que “no se entiende que ahora, con unas solicitudes similares, se alegue un volumen que hace imposible su traslado”. Este documento, más la lectura del orden del día del pleno del Parlamento de mañana en el que se recoge la pregunta de la diputada socialista a Baltar, confirman que la Mesa de la Cámara ha considerado las alegaciones de Hernández. Cabe recordar en este punto que el consejero de Sanidad fue director gerente de Clínicas San Roque antes de ser responsable del área sanitaria en el Ejecutivo autonómico.

Hernández, al ser cuestionada por este periódico sobre esta situación, aseguró que “Baltar oculta cuánto paga y por qué a las empresas de la sanidad privada y, entre ellas, a la empresa en la que trabajó y a la que pretende volver”, al mismo tiempo que lamentó que el consejero regional pretenda “obstaculizar la labor de control justamente con algo tan sensible y que está en cuestión como son las derivaciones a las empresas privadas. Algo que considero muy grave.” Además, Patricia Hernández remarcó que “no vamos a consentir que se oculten datos a los ciudadanos a través de sus representantes.” La que fuera vicepresidenta del Gobierno en pacto con Coalición Canaria (CC) hasta el 23 de diciembre de 2016 criticó que, dada la vinculación de Baltar con la sanidad privada en Canarias, “justamente nos niega información por la que está siendo cuestionado: cuánto paga a las empresas sanitarias privadas y por qué lo paga”. “Quien nada debe, nada teme, y Baltar está demostrando que algo teme”, remarcó. “Algo ocultará cuando ya no es que tarde en pasarnos la información, cuestión a la que nos tienen acostumbrados, sino que busca subterfugios para intentar saltarse la norma y no darla”, enfatizó. Sobre el pronunciamiento de la Mesa del Parlamento, la diputada socialista se mostró contundente al remarcar que “exigiremos que la información nos llegue inmediatamente”.

No es la primera vez que la diputada socialista Patricia Hernández y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, tienen un enfrentamiento dialéctico en el Parlamento de Canarias, sobre todo, por la derivación a la sanidad concertada por parte del responsable de esta área del Gobierno de Canarias. Mañana toca un nuevo encuentro verbal entre ambos en la Cámara.