Plástico en pájaros muertos: el vídeo sobre el horror de los océanos que da la vuelta al mundo

Las aves marinas están muriendo de hambre en la remota isla de Lord Howe, según revela el documental de la BBC One Drowning in Plastic. Sus estómagos estaban tan llenos de plástico que no había espacio para la comida.

El vídeo emitido es parte de una iniciativa de la propia cadena llamada Plastisc Watch, que rastrea el impacto del plástico en el medio ambiente. El equipo de biólogos marinos que grabó el documental se encuentra trabajando en el lugar para salvar a los animales. Capturaron a cientos de pollitos mientras salían de sus niños para sacar el plástico de sus estómagos y darles la oportunidad de sobrevivir.

Estas aves anidan en la isla Lord Howe que está a más de 600 kilómetros de la costa este de Australia. Mientras sus crías esperan en los nidos, los progenitores se dirigen al mar en busca de pequeños peces y calamares para alimentarlas.

“Estas aves son depredadores generalistas y comerán casi cualquier cosa que les den”, ha explicado la bióloga marina Jennifer Lavers. “Pero cuando pones plástico en el océano, significa que no tienen la capacidad de detectar el plástico de los no plásticos, y lo comen”, ha añadido.

El Dr. Lavers, también parte del equipo, ha asegurado que “si la cantidad de plástico no es tan significativa, utilizaoms un proceso llamado lavado, en el que lavamos el estómago sin dañar al ave”.