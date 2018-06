Ricardo Melchior: “El tren es la solución al tráfico en Tenerife”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, está absolutamente convencido de que el tren, que en su día estaba proyectado construirse en Tenerife, es la solución a los problemas del tráfico, tanto en el norte como en el sur de la Isla. En una entrevista concedida a este periódico, el también expresidente del Cabildo de Tenerife insistió en que el tren es “absolutamente necesario” para solucionar los problemas de tráfico que hay en la Isla y afirmó que, aunque se alegra de que en los presupuestos de la comunidad autónoma haya una pequeña partida para el tren de Gran Canaria y de Tenerife, le da “mucha rabia” que no se haya seguido con el proyecto inicial “porque estaba prácticamente financiado”.

“Cuando era presidente del Cabildo de Tenerife fui a Europa junto con Carlos Alonso a reunirme con el Banco Europeo de Inversiones y me llevé también a un eurodiputado alemán por Berlín, una persona que siempre nos ha ayudado. Uno de los que estaba en esa reunión”, continuó, “le preguntó por qué defendía a Tenerife, y él contestó: “Porque me gusta Tenerife, porque no podemos dejar a la Isla fuera de la Red Transeuropea y porque soy amigo de Ricardo Melchior”. Y de esa reunión salimos con el apoyo del 50% de los 3.000 millones de euros que costaba el tren, a pagar en 30 años y con 7 años de carencia”. Para el otro 50%, Melchior cuenta que estaba negociando con el Estado la posibilidad de que se le asignara a Canarias el 2% de la inversión estatal ferroviaria, puesto que Tenerife representa el 2% de la población española. “Era lo justo”, afirmó, “y así lo estaban entendiendo, pero después me vine para la Autoridad Portuaria y no se siguió con el acuerdo”. En opinión del Melchior, la opción del tren de Tenerife es la única, en este momento, que aliviaría los problemas del tráfico y además, insistió, “estaba financiado”. “En unos 20 minutos una persona se podría poner del aeropuerto de Tenerife Norte al Reina Sofía. El poder estar en 30 minutos en Los Cristianos, sin atascos, es impagable, no solo para los residentes que tengan que ir al Sur a trabajar, sino también para los jóvenes que quieren ir a la Universidad, ya que o tardan una hora y media o tienen que vivir en La Laguna, y no todos tienen esa posibilidad”, matizó. Y es que el sur de la Isla es la zona que más trabajo proporciona y, sin embargo, es donde menos cuota de empleados residentes hay, porque la mayoría se va. Pero es que Melchior fue más allá y aseguró que el tren sería una auténtica ventaja para los turistas. “Cuando nosotros vamos a Londres, por ejemplo, o a cualquier sitio del extranjero”, explicó, “lo normal es que cojamos el metro, no el taxi o la guagua, ya que nos podemos confundir, pues aquí sería igual. Es mucho más cómodo para un turista recurrir al tren para ir a Santa Cruz o La Laguna y sería un revulsivo para la zona Norte. Para el sur, el tren es importante, pero es que para el norte es vital”.

La mayoría de los vuelos chárter llegan al Sur y los turistas se quedan allí porque el traslado al Norte es largísimo. “Con el tren estarían en menos de una hora y más cómodos. El tren es mucho menos contaminante y, además, tiene una ventaja importantísima sobre cualquier otro transporte, incluido el coche; y es lo que va a tardar”, señaló el presidente de la Autoridad Portuaria y extitular del Cabildo.

Melchior está convencido de que es la mejor opción y ha vuelto a poner esta posibilidad sobre la mesa porque es un medio que ocupa menos espacio, contamina menos y da seguridad en cuando a la hora de llegada, a diferencia de la guagua o el coche. “Además de más barato, porque no está sujeto a los precios del crudo”. En su opinión, generar más carriles no es la solución, puesto que al final siempre se produce un embudo, porque indefectiblemente se llega al mismo sitio.