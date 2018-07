33 heridos por un descenso súbito de emergencia en un vuelo de Ryanair

Al menos 33 personas han tenido que ser hospitalizadas después de que el vuelo de Ryanair en el que viajaban tuviera que hacer un descenso súbito de emergencia desde una altura de 11.000 metros por causas todavía bajo investigación.

El vuelo, con destino a la ciudad croata de Zadar, acabó efectuando un aterrizaje de emergencia en Frankfurt (Alemania), según recoge el diario alemán ‘Der Spiegel’, citando a fuentes policiales.

La aeronave sufrió una “repentina caída de la presión” en la cabina que forzó la maniobra de emergencia y descendió de forma súbita unos 9.000 metros, ha informado la compañía aérea de bajo coste.

La Policía alemana ha precisado que los hospitalizados recibieron atención médica por “dolor de cabeza, oídos y fuertes náuseas”, debido a la caída de la presión en el Boeing 737, que transportaba en ese momento a 189 pasajeros.

Los pasajeros ilesos pasaron la noche en el aeropuerto. “Un avión de reemplazo les llevará probablemente este sábado a su destino”, según un portavoz policial.

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF

— Minerva Galvan (@Maingd) 14 de julio de 2018