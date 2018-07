Candelaria, sin permiso, no pudo embarcar a la Virgen del Carmen

Al éxito rotundo de la Noche del Muelle, celebrada el viernes, con la fiesta de las tapas y vinos -se agotaron las 1.500 copas- aderezada por el festival Son del Talento, con los mejores salseros de Tenerife, no se pudo sumar ayer la tradicional embarcación de la Virgen del Carmen, que se suspendió, según los pescadores, por un error del Ayuntamiento de Candelaria.

Víctor Díaz, patrón de la Cofradía de los Pescadores, denunció ayer que la alcaldesa, Mari Brito, quiso impedirle que hablara a los medios para no poner “en evidencia” al Ayuntamiento, invitando a los pescadores a poner como razón de la suspensión el mal estado del mar, algo que ellos negaron.

El embarque, previsto para las siete y media de la tarde, no se produjo porque no se contaba con autorización de Capitanía Marítima, pedida hace cinco días y dos días después se le envió la documentación de los barcos, según relata Víctor Díaz, para añadir que “no había siquiera un plan de seguridad como Dios manda, ni barco de apoyo en rescate, al no tener autorización de Capitanía”, comenta.

La alcaldesa, Mari Brito, como explicó en el muelle, recordó que los servicios jurídicos informaron desfavorablemente del desarrollo del embarque porque no se contaba con autorización de Capitanía Marítima y porque las condiciones meteorológicas declaradas por el Gobierno de Canarias eran más adversas de las que se dispondrían en la solicitud de autorización, aunque ese informe dejó una puerta abierta: “No obstante superior parecer obrará lo que estime más procedente”. Y se obró la suspensión.

Miles de personas se quedaron sin el embarque y los fuegos, aunque la fiesta siguió con procesión nocturna y verbena en la plaza de los Pescadores, tras un día cargado de actos como las alfombras de la calle El Pozo.