Desmantelan marihuana camuflada como una finca de habichuelas

La Guardia Civil de Güímar ha desmantelado una pequeña plantación de marihuana en una finca en la calle Costa Rica, tras las sucesivas denuncias de Karen Maria Fischer, una alemana que dice ahora sentirse “amenazada” por el denunciado.

Aunque la Guardia Civil le ha recomendado que no hable con la prensa, porque se mantiene abierta la investigación tras las varias denuncias de la vecina alemana, lo cierto es que Karen Maria dice sentir “miedo” ante las represalias que, supuestamente, está tomando el venezolano al que hace un año contrató para que le cuidara su pequeña parcela, hasta que se enteró de que en lugar de habichuelas, como le dijo, según afirma Fischer, estaba plantando marihuana, disponiendo incluso posteriormente de un secadero en una casa abandonada, justo al lado de la finca de la súbdita alemana. El denunciado, de nacionalidad venezolana, ha estado viviendo en una caravana que ha desaparecido del lugar, igual que la cosecha de marihuana, según relata Karen Maria Fischer.

Hace una semana, Fischer fue requerida por el Juzgado, al igual que el denunciado, pero este no se presentó. El lunes, esta mujer alemana denunció que en la verja exterior de su casa habían colgado varios gallos muertos y que una de sus cabras, Heidi -tiene otras dos y un joven macho-, había sido envenenada.

Precisamente, el vecino venezolano también había denunciado a la ciudadana alemana, porque, según afirmaba, “sus cabras me están comiendo las habichuelas”. Al igual que la Guardia Civil, la Policía Local tiene vigilado al denunciado, aunque hasta ahora no se había actuado sobre la plantación de maría porque no tenía ni el tamaño ni la cantidad suficiente para considerarlo un delito, aunque finalmente ha sido desmantelada, entre otras razones, por estar el denunciado, presuntamente, de okupa en una finca que no era suya, abandonada tras el fallecimiento de su propietario, cuando el individuo venezolano estaba contratado por Karen Maria Fischer para llevarle sus pequeños huertos y los animales que tiene en él, cabras, perros, patos y gallinas.