El ‘zasca’ de Ana Guerra a las preguntas machistas del programa ‘Amigas y Conocidas’

El 8 de marzo las calles de España se inundaba de personas que luchaban por la igualdad y el empoderamiento de la mujer, lo que fue catalogado como la tercera oleada feminista. Hoy se ha puesto de manifiesto una vez más que todavía queda mucho por luchar y conseguir. Esta mañana Ana Guerra volvía a TVE para promocionar su último single Ni la Hora, con letra feminista y de rechazo a las relaciones de pareja tóxicas, en Amigas y Conocidas sin embargo la entrevista ha tomado un camino muy diferente que ha conseguido indignar a las redes sociales y alabar las respuestas tan acertadas que ha hecho la canaria.

En vez de hablar de música, Inés Ballester y sus colaboradoras han preferido debatir sobre las “fotos ligeras de ropa” que Ana Guerra ha subido a su cuenta de Instagram, juzgando a la joven e incluso insinuando que si lo hacía por aumentar el número de followers. Ana Guerra ha defendido que subió la foto porque “primero me encanta esa foto, segundo porque me dio la gana y porque estoy orgullosa de mi cuerpo y me quiero”.

Posteriormente le preguntaron si no pensaba que subiendo esas fotos crearía inseguridades o traumas a otras chicas sobre sus cuerpos, a lo que Ana respondió primero con ironía: “Bueno sí, no tengo otra cosa que hacer. Lo triste es que después de publicar esa foto al día siguiente fuera noticia. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y que tenemos que seguir luchando por el feminismo”

.@AnaG_Ot2017 defiende la libertad por la foto en bikini en su cuenta de Instagram: "La subí porque me dio la gana". "Que sea noticia subir esa foto significa que tenemos que seguir luchando por el feminismo". 🙌 El vídeo completo de #Amigasyconocidas en https://t.co/eFItnDHfO5 pic.twitter.com/IvvYLxwT1A — playz (@playz) 9 de julio de 2018

Rápidamente el debate ha saltado a las redes sociales, donde la indignación contra el programa y las periodistas ha corrido como la pólvora , en especial contra Isabel San Sebastián a la que han tildado de “machista” por ser la más dura con la cantante.

La polémica ha sido tal que hasta la influencer La Vecina Rubia se ha manifestado al respecto, aplaudiendo la respuesta de Ana y criticado la actitud de las periodistas, inundándose en esta ocasión la red de comentarios al respecto que hablan por si solos de lo que ha ocurrido en el plató. No solo La Vecina Rubia ha aplaudido a Ana, sino que le están lloviendo las alabanzas.