Prueban con éxito una vacuna experimental contra el sida

La revista científica The Lancet ha publicado este sábado los resultados de un estudio sobre una nueva vacuna, aún en fase experimental, para el sida. Según la publicación, los ensayos, que se han llevado a cabo en 393 personas, de entre 18 y 50 años, han arrojado resultados positivos, al provocar en ellos una respuesta inmunitaria contra el VIH.

El siguiente paso para el desarrollo de esta vacuna será realizar una primera prueba con 2.600 mujeres en el África austral. El estudio ha estado dirigido por el virólogo Dan Barouch, quien ha dicho que estos resultados representan “una etapa importante” en la lucha contra el sida.

Sin embargo, el éxito definitivo dependerá de los resultados obtenidos en las próximas pruebas, por lo que, aunque se ha dado un paso más, no es el definitivo. “Hemos de ser prudentes”, ha dicho Barouch a la agencia AFP.

Unos 37 millones de personas en el mundo viven con VIH y cada año hay casi dos millones de nuevos contagios.

