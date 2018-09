Barranco Hondo se vuelca ahora con los presupuestos comunitarios de Candelaria

Para que no ocurriera lo del último año, en donde seis vecinos decidieron en que invertir los presupuestos comunitarios de Barranco Hondo, casi un centenar de vecinos acudieron el martes al Centro Cultural Cho Morrocoyo con el objeto de decidir en qué proyecto invertir la partida de 54.485 euros, que le corresponden a ese barrio en los presupuestos comunitarios de 2019 de Candelaria.

En este sentido, y en un gesto que honra a la vecindad de este lugar por su solidaridad, el proyecto elegido por la mayoría, y que no atañe a todo el pueblo, ha sido el de asfaltar la calle El Lomo, una vía que está bastante deteriorada, en la que no residen muchos vecinos pero que da acceso a zonas agrícolas de Barranco Hondo.El asfalto también fue la primera opción que se votó en las mesas comunitarias de Malpaís, Las Cuevecitas, Araya y Playa La Viuda, mientras que en Las Caletillas se votó por la accesibilidad, como Candelaria casco. Sin embargo, una de las mayores quejas de las medianías de Candelaria, y por tanto una de sus principales demandas, sigue siendo la conectividad por no recibir aún fibra óptica, aunque este asunto no compete al Ayuntamiento, aunque se ha solicitado su mediación ante las operadoras de telefonía.

Los presupuestos comunitarios 2019, que alcanzan el medio millón de euros (350.000 el año anterior) tienen su última fase, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuando tenga lugar el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos.

El miércoles, los vecinos de Candelaria Casco y Playa la Viuda se reunieron para decidir sus proyectos. Candelaria Casco, que cuenta con 99.695 euros, optó por proyectos de accesibilidad universal, tales como adaptar aceras, pasos de peatones, pasamanos y actuaciones en edificios municipales. Playa la Viuda (23.443 euros), asfaltará la calle María la de Segundo.