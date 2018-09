El caso Ultra del Nordeste acabará en la justicia

Facebook se está convirtiendo en nexo para los corredores afectados por la cancelación de la Ultra del Nordeste, carrera de montaña que se tendría que haber celebrado el 11 de agosto. Los organizadores, el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa Sport Eventos Tenerife, no han procedido a devolver el dinero de las inscripciones de los corredores que pagaron para participar en la prueba. Tampoco responden a las preguntas que les hacen llegar, por lo que ya existe un movimiento para que este caso acabe ante la justica. “Tras haber juntado a todas las personas que estamos afectadas por esta estafa, vamos a denunciar ante el OMIC y ante la Policía, ya que consideramos que esto se trata de una estafa. A ver si así nos devuelven nuestro dinero”, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS Raquel Rodríguez García, una de las corredoras que no ha recibido su devolución y encargada de crear la denominada Plataforma de Afectados Ultra del Nordeste.

Este movimiento ya ha logrado captar numerosas adhesiones en la mencionada red social. Raquel tiene claro que la organización ha tenido tiempo suficiente (dos meses) para devolver el dinero que se cobró y no entiende los motivos por los que “no hemos tenido ninguna respuesta por su parte. Por las informaciones que me llegan, no tienen intenciones de pagar. Se ve que les da igual lo que está pasando, ya que no son capaces de responder nuestra solicitudes”, añade Raquel, quien tampoco entiende porqué el Ayuntamiento de La Laguna, coorganizador de la prueba, no intenta explicar lo que está sucediendo: “El Ayuntamiento está implicado en esto y cuando no se habla del tema, es que hay algo gordo detrás”, añadió esta corredora indignada y estafada.