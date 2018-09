El PP de Güímar propone por unanimidad a Luisa Castro para el Cabildo

El comité local del Partido Popular en Güímar decidió ayer tarde, por unanimidad, proponer al comité insular del partido la candidatura de Carmen Luisa Castro como cabeza de lista a las próximas elecciones municipales en Güímar y además proponerla como miembro de la candidatura del PP en la lista electoral al Cabildo de Tenerife.

Ambas propuestas fueron votadas por una veintena de afiliados y en ambos casos hubo un respaldo unánime, sin que se determinara, en el caso del Cabildo, si Castro iría como cabeza de cartel o en los siguientes puestos de la lista. Castro manifestó, tras concluir el comité, que “me satisface que los afiliados confíen en mí y si el partido así lo quiere estaré en la lista al Cabildo, ya sea como número uno, para demostrar a algunos que no son una inepta, como me han llamado desde el Cabildo, o como número dos, tres o cuatro, como en su día fue Vicenta Díaz”, comentó.

En ese comité no estuvieron presentes tres de los ocho miembros del PP del Gobierno local, precisamente aquellos a los que los afiliados suspendieron su gestión, tras ponerle nota a todos: Socorro González, Francisco del Rosario y Juan Delgado. Curiosamente se trata de tres de los cuatro concejales que Luisa Castro no quiere renovar en su lista municipal. Las puntuación, del 1 al 10, sobre la gestión municipal dejaron estos resultados: Luisa Castro (9,48 puntos), David Román (9,1), Rosa Pérez (8,6), Pedro Daniel Pérez (7,75), Francisco Amador (5,5), Socorro González (4,9), Francisco del Rosario (3,75) y Juan Delgado (3,4). También se votó la gestión del coordinador del grupo municipal del PP, Víctor Manuel González (8,4).