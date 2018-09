Hernández renuncia a su dedicación exclusiva a la Alcaldía de La Guancha y a su salario

Fue a finales de agosto cuando Antonio Hernández, presentó un escrito con su renuncia a la retribución y a la dedicación exclusiva como alcalde de La Guancha debido a que en julio aprobó la convocatoria pública de oposiciones de Secundaria y fue nombrado funcionario en prácticas. Ello lo obliga a dedicarse de forma obligatoria a la docencia en el IES Los Realejos para ser designado funcionario de carrera.

Sin embargo, Hernández deja claro que no ha renunciado al acta de concejal y tampoco a lo más importante: el compromiso que tiene con el pueblo de La Guancha. “Sigo firmando y atendiendo a los vecinos. Es verdad que tengo menos tiempo en el Ayuntamiento, porque tengo 20 horas lectivas y otras 6 complementarias, pero sigo haciendo exactamente lo mismo”, apunta.

Eso sí, con una gran diferencia, aclara, “porque no estoy cobrando un sueldo y eso parece que le molesta a la oposición, pese a que este grupo de gobierno anualmente supone una carga de 80.000 euros y el anterior de CC era de 210.000”.

Fueron los nacionalistas quienes lanzaron la voz de alarma sobre la “inaudita” situación del mandatario y se preguntan cómo va a gestionar el municipio en las horas libres.

Su portavoz, Araceli Socas, argumenta su preocupación en la “incapacidad” que ha demostrado Antonio Hernández y su equipo de trabajar durante estos más de tres años, en asuntos como la nula actividad urbanística; el importante deterioro en general que han sufrido los servicios municipales; o la paralización de las inversiones públicas, “hasta el punto de perderse cantidades muy importantes como las del Auditorio Municipal”

Por el contrario, Hernández quiere dar un mensaje de tranquilidad a la población ante quienes intentan decir que no está ejerciendo su cargo público. “Firmo todos los expedientes, los tengo al día, acudo a todos los actos, y al contar con la ventaja de la firma electrónica, tengo la facilidad para hacerlo en mis horas libres y no me obliga a estar en mi despacho. Tengo menos disponibilidad pero mi esfuerzo es el doble”, subraya.

Por último, el regidor del PP recalca que seguirá al frente de la Alcaldía. “No le voy a dejar las puertas abiertas a CC, que va a tener un rival duro de roer porque mantendré mi cargo hasta junio de 2019, tal y como me comprometí con los vecinos. Soy un hombre de palabra y la cumpliré”, sentencia.