Oltra: “Más allá del dibujo, la idea es llevar el peso del partido”

Una de las dudas en la previa del partido de mañana es saber si José Luis Oltra empleará ante el Cádiz el mismo sistema de juego que utilizó contra el Córdoba el pasado fin de semana. Esta misma cuestión se le formuló al preparador blanquiazul en la mañana de ayer, durante la rueda de prensa previa al duelo. “Más allá de dibujos o posiciones tácticas, la idea es la misma, que es llevar el peso del partido”, indicó al respecto José Luis Oltra.

“Esa idea la puedes llevar a cabo con un 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-5-1… Los números son posiciones de partida”, apuntó el preparador, quien optó por centrarse más en que en defensa “se hizo un partido muy serio”, sin embargo “la parte ofensiva estuvo algo falta de criterio y de finalización. En el historial de mis equipos he jugado con cuatro defensas casi siempre, pero el otro día lo hice con cinco o con tres, dependiendo de las características de los jugadores”.

Es más, Oltra tiene claro que no se va a encorsetar con un dibujo definido, y mucho menos teniendo una plantilla que él no ha confeccionado. “Yo no voy a poner un sistema que no encaje con la plantilla. Cierto es que he vivido otra etapa con otras convicciones, pero siempre estoy dispuesto a cambiar cosas. Cada uno tiene sus características y debemos acoplarlo al juego colectivo”, dijo al respecto.

“Queremos tener el peso del encuentro, llevar el balón, tener criterio y finalización. Queremos estar igual de ordenados y presionar más que el fin de semana pasado. Cada jugador tiene sus características y hay que aplicarlas al funcionamiento colectivo. Creo en lo que hago y lo trabajamos para que salga”, recalcó el preparador valenciano.

Para Oltra, sus jugadores no padecen una escasez de confianza. Lo que les ocurre es que tienen un “exceso de responsabilidad”, debido a que tienen “demasiadas ganas de que llegue esa victoria, demostrar individualmente que son buenos futbolistas”. Y al respecto puso como ejemplo a Nano, del que aseguró que tiene condiciones, “aunque ha llegado en una etapa que no está viendo portería. Es un fichaje del que se espera mucho. El trabajo con él es más psicológico. Le expliqué cuáles son sus virtudes, realmente por ese exceso de responsabilidad”.

Destacó sobremanera que al Cádiz hay que ganarle, sí o sí. Repitió insistentemente en que “en casa debemos hacernos fuerte. Sabemos que la afición va a respaldarnos. Intentaremos aislarnos de la clasificación o los números, los cuáles no son acordes ni los esperados, pero debemos asumirlo sin mirar atrás”, sostuvo.

El de mañana será un partido especial para Oltra. Será su encuentro 130 defendiendo la camiseta blanquiazul desde el banquillo y su regreso al Heliodoro. “Es mi vuelta, pero no quiero vivir del pasado y no quiero comparaciones con respecto a aquella etapa”, indicó. “Las últimas veces que he venido me he sentado en el banquillo de la izquierda, esta vez lo haré en el de la derecha, que es el que me gusta”.

Durante su rueda de prensa también tuvo tiempo para elogiar a Álvaro Cervera, “que es el segundo en números, pero de los mejores que ha pasado por aquí”, dijo.