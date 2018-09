¿Vuelve Suso Santana al ‘Oltracismo’?

Suso Santana y José Luis Otra tenían una conversación pendiente, tras las polémicas declaraciones del capitán del CD Tenerife sobre el entrenador valenciano en el año 2014. “Como persona y como entrenador, Oltra me demostró que no vale nada”, fueron las palabras del futbolista lagunero por aquel entonces. Una reunión que no se hizo esperar mucho, porque se llevó a cabo con una charla entre ambos protagonistas al final del primer entrenamiento de la plantilla en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Se limaron asperezas, y borrón y cuenta nueva entre ambos en beneficio de un equipo que estaba en descenso y sin ganar un partido.

Peró llegó el encuentro del Nuevo Arcángel ante el Córdoba, y el capitán blanquiazul ocupó plaza en el banquillo en el primer once de José Luis Oltra. En el transcurso del mismo entraron a jugar Raúl Cámara, Héctor Hernández y Malbasic. La duda que flota en el entorno blanquiazul es si se trata de una ausencia por motivos tácticos, o que sigue sin haber empatía entre el entrenador valenciano y el futbolista lagunero.

De todos modos, la expulsión de Luis Pérez en la segunda parte pudo ser un condicionante para que Suso Santana no saltara al césped, ya que si bien es verdad que Filip Malbasic fue el último cambio, lo hizo en el minuto 90 para perder un poco de tiempo porque el rival achuchaba.

En el tiempo que estuvo Joseba Etxeberria en el banquillo del CD Tenerife, Suso Santana fue un habitual en las alineaciones. Alternaba el puesto de titular con el de suplente, pero siempre el futbolista lagunero disfrutó de muchos minutos.

Si existe algo más entre José Luis Oltra y Suso Santana se sabrá en las próximas semanas: si su ausencia en Córdoba fue casual, o si por el contario, tiene más recorrido.

Lo realmente importante ahora es que el sábado, 19.30 horas, llega un Cádiz, que de momento al igual que los blanquiazules, no está cumpliendo con las expectativas, y con el entrenador criado en Tenerife, Álvaro Cervera, cuestionado.

Oltra y Cervera tendrán la oportunidad de limar asperezas tras el Cádiz-Granada del 7 de enero donde hubo un cruce de declaraciones que enturbió su idilica relación.

