Arafo pide a sus vecinos que no acumulen enseres en vías públicas

El gobierno municipal de Arafo apela a la concienciación de la ciudadanía para evitar que se sigan tirando escombros y enseres en los márgenes de vías públicas, “más cuando desde el Ayuntamiento contamos con un servicio específico para este tipo de residuos”, manifiestan el alcalde, José Juan Lemes, y el concejal de Servicios, Luis Domingo Marrero.

Los máximos responsable políticos del Ayuntamiento, no obstante, piden a sus vecinos algo que ellos mismos no cumplen en la mayor zona económica del municipio, el Polígono Industrial Valle de Güímar, donde es el único consistorio de los tres que comparten el suelo -aunque Arafo dispone de algo más del 50%- que no hace mantenimiento de jardinería ni limpieza desde que en julio de 2013 asumiera la propiedad tras la firma de recepción del polígono, excusándose que para ello es necesaria la c reacción de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), imprescindible para que desaparezca la Junta Mixta de Compensación.

No obstante, Güímar, y en los últimos meses Candelaria, si mantienen su parte del polígono medianamente decente, con recogida de basura en las aceras y alrededores y puntualmente poda y limpieza de palmeras y arbustos para que no obstaculicen el paso de peatones o vehículos por aceras y vías.

Evitar mala imagen

Mientras que el Polígono, hasta que no se cree la EUC, parece un territorio sin ley -a la basura habría que añadir los vertidos, ahora judicializados-, Arafo pretende volver a ser digno del título de pueblo más bonito de Tenerife que llegó a ostentar hace treinta años, al menos es la intención de su alcalde, preocupado por la deriva de la basura: “Desde hace varias fechas -dice Juan José Lemes- nos hemos encontrado con enseres y escombros por distintos espacios de nuestro municipio y entre todos tenemos la responsabilidad de evitar no solo una mala imagen de Arafo, sino también situaciones de insalubridad y suciedad”, comenta.

Además, Lemes y Marrero insisten que “aquellas personas que llevan a cabo este tipo comportamiento incívico se exponen a multas si la Policía Local los pilla, cuantía que dependerá del grado de la infracción cometida”, añadiendo que “cualquier vecino que quiera desprenderse de escombros o enseres solo debe llamar al Ayuntamiento, al teléfono 922511711, y nuestro personal atenderá la recogida de estos residuos”.

Y en Fuente Nueva, en Arico, no recogen lo retirado

Durante varios días desde octubre -la próxima está señalada para este sábado- la asociación de agricultores de Fuente Nueva, un pequeño caserío casi deshabitado en lo alto de Arico que linda con Fasnia, lleva realizando en el entorno campañas de limpieza de residuos inorgánicos que dejan apilados para la posterior recogida de los servicios municipales de Arico. Sin embargo, desde la asociación critican que pasan semanas y la basura retirada en la campaña sigue en el mismo sitio.Un olvido más de Fuente Nueva