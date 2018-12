Con sombrero, nevado, con tajinastes… El Teide se convierte en protagonista en el Día de las Montañas

Las montañas son importantes -#MontainsMatter, en inglés- ha sido el lema elegido este año para celebrar el Día Internacional de las Montañas, declarado por la ONU en 2003. El motivo de la conmemoración no es otro que visibilizar el papel de estas elevaciones naturales del terreno en el turismo, la alimentación, los pueblos indígenas, la biodiversidad y el fomento del desarrollo rural.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anima este martes a usar el citado hashtag en redes sociales, invitando a los usuarios a que expliquen por qué las montañas son importantes para ellos. Y como no podía ser de otra manera, el pico más alto de España, con una altitud de 3.718​ metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en protagonista.

Con nieve, acompañado de tajinastes en flor, con sombrero, de día, de noche… las imágenes más increíbles del Teide, desde todas las perspectivas, han inundado las plataformas sociales desde primera hora de hoy. Y es que no solo los canarios presumen de tal fortuna, sino el resto de españoles e, incluso, usuarios del panorama internacional.

A continuación, compartimos algunas de las publicaciones que este martes, 11 de diciembre, han amenizado internet:

It’s #InternationalMountainDay! Time to take a moment to appreciate el Teide, Tenerife’s most famous landmark and the highest point of Spain. Without it we wouldn’t have the beautiful island we have today. #MountainsMatter #UNESCO pic.twitter.com/Rt6h0B9b1F

— Xwander (@TeamXwander) 11 de diciembre de 2018