El Cabildo admite su error y recupera las líneas 106 y 108 antes del 9 de enero

El director insular de Movilidad, Miguel Becerra, y el gerente de la empresa pública TITSA, Jacobo Kalitovics, reconocieron ayer que se habían cometido algunos errores con la red norte de guaguas y se comprometieron a recuperar las líneas 106 y 108, esta última desde Icod de los Vinos, pasando por Los Realejos, antes del 9 de enero.

Asimismo, se responsabilizaron a modificar el trayecto de la 101 al objeto de ofrecer un mejor servicio a los vecinos de Tacoronte. A partir de ahora, esta guagua entrará por el enlace de Los Naranjeros, en dirección norte y hacia la capital se desviará por El Sauzal y saldrá por la zona de El Torreón, para continuar por la autopista en dirección a La Laguna.

Estos cambios se confirmaron ayer durante la reunión que ambos mantuvieron en el hotel Las Águilas del Puerto de la Cruz con alcaldes, alcaldesas y concejales de los municipios del Norte, en la que acordaron volver a reunirse entre el 20 y el 30 de enero. Durante ese tiempo, técnicos insulares, de TITSA y municipales mantendrán encuentros para analizar los problemas derivados de la reordenación en cada municipio y analizar las sugerencias de los mandatarios en algunas líneas, como el recorrido de la 354 en San Juan de la Rambla; recuperar viajes sin paradas en la línea 103, que sale del Puerto de la Cruz; y que la 101 vuelva a llegar a este punto como lo hacía antaño.

El encuentro se prolongó durante casi dos horas y al comienzo se vivieron momentos de tensión como consecuencia de los reclamos de los alcaldes, quienes trasladaron el malestar y el enfado de los ciudadanos por los cambios. Muchos de ellos coincidieron en que la reunión debería haberse organizado previamente a la puesta en marcha de la reordenación y con la información suficiente a la población.

Miguel Becerra declaró a este periódico que habían comprobado “que había cosas que no estaban funcionando de la red norte y que se tienen que corregir”. Algo a su juicio, normal en una “restructuración a fondo como la que se ha hecho, después de 30 años sin cambios profundos”, con un gran esfuerzo, y que ha supuesto la contratación de 44 nuevos conductores y 11 guaguas adicionales. “Es tan importante lo que se ha hecho, que si hay que dar marcha atrás y reajustar, no pasa nada. Si las cosas no se comprueban y se ponen en práctica, difícilmente nos demos cuenta que ha habido errores. Lo importante es que ha habido un compromiso por parte del Cabildo y de los ayuntamientos para ofrecer un mejor servicio al Norte”.

Respecto a los transbordos, un problema que varios de los presentes manifestaron, aclaró que “no era una idea exclusivamente del Cabildo, sino que se había hecho de mano de los profesionales, de consultoras, y mediante un proceso técnico por parte de TITSA”.

El director insular de Movilidad recordó que en el Sur también se vivió una situación similar con la reordenación, “pero finalmente se reajustaron algunas líneas, se hicieron cambios y eso conllevó a que el número de usuarios haya crecido casi un 10% en la actualidad”.

Fallo grave

Uno de los fallos “graves” que reconoció Becerra ha sido el no incluir en la red a los municipios de El Sauzal y Tacoronte pese a que líneas que pasaban por ambos municipios, como la 101, se han visto afectadas, y le pidió disculpas a sus alcaldes.

La mejora de los enlaces fue otra demanda importante de los alcaldes. En este sentido, dijo que era cierto que había que mejorar el trasbordo en El Ramal, La Orotava, y Los Realejos, “pero si esperamos con los problemas urbanísticos que hay a tener la mejor parada, se conseguirá en los años 2021 y 2022”.

En cualquier caso, volvió a reiterar que no se trata de una apuesta electoral. “Llevamos año y medio con este proceso, que ha sido mucho más complicado que en el caso del Sur”.

El Pleno portuense rechaza por unanimidad la eliminación de líneas

El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz aprobó ayer por unanimidad una moción del grupo Socialista (PSOE) por la vía de urgencia en la que rechaza la eliminación de líneas interurbanas de TITSA, especialmente aquellas que prestan servicio en el municipio, y se exige su restructuración. Asimismo, se solicita al Cabildo de Tenerife y a la empresa pública TITSA “que desarrolle una auténtica reordenación de las líneas del Norte y con el consenso de los municipios afectados”.

El portavoz socialista, Marco González, dijo que lejos de ser algo beneficioso para la ciudadanía, la red norte de guaguas “ha sido muy perjudicial”. A su juicio, “es una vergüenza que se haya tomado una decisión tan a la ligera”.

González dijo que “rectificar es de sabios” y aunque los responsables del Cabildo y TITSA finalmente reconozcan que han cometido un error, eso no quita que expresemos nuestra desaprobación por la forma en la que se ha actuado”.