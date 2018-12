El CB Canarias vuelve a ofrecer ‘números verdes’

“Es una pasada venir a una junta en la que no haya ninguna contestación porque todo va bien”, reconocía Félix Hernández, presidente del CB Canarias, tras presentar a sus accionistas las cuentas del pasado curso.

Como ha ocurrido las últimas temporadas, la entidad presentó un superávit de casi 300.000 euros netos (296.418,23) después de haber tenido un presupuesto de casi seis millones (5.864.683,79 que se presenta como actual techo para el club: “Hay que subir a más aficionados y más empresas colaboradoras. La clave estará ahí si queremos seguir creciendo. Luego hay aspectos como, por ejemplos, los ingresos directos de la ACB, que comenzamos con 140.000 pero que este año será de casi 600.000”.

Las cuentas aurinegras desvelan que 3.398.866,56 euros fueron destinados a sueldos y salarios, tanto de jugadores, cuerpo técnico y empleados del club, mientras que el gasto a profesionales, concepto en el que está incluido los pagos a agencias de representación, entre otros, llegó a los 412.197 euros.

El Canarias tuvo que abonar 1.774.000 euros en impuestos (un 32% del total de gastos) cantidad sensiblemente superior a lo que logró ingresar por la venta de entradas y abonos, que rozó el millón de euros, cantidad que la entidad aspira a superar.

La Ciudad Deportiva

Pero, del mismo modo que la junta de accionistas de 2017 estuvo protagonizada por la noticia de la puesta en marcha de un centro de entrenamiento para los más jóvenes, en la de ayer este asunto volvió a tener relevancia.

Un año después todo sigue igual pese a los esfuerzos del CB Canarias, que no quiere poner en marcha el plan B, en el que buscaría unos terrenos para adquirir si en los que ha sido proyectada esta Ciudad Deportiva no fuera finalmente posible: “La burocracia hace que no salga adelante. El año pasado estábamos muy convencidos de que en seis o siete meses se iba a desbloquear, pero la verdad es que no ha sido tan rápido. El proyecto está ahí, la financiación está buscada, pero estamos presionando a las instituciones para que se sienten a resolverlo. Han habido malentendidos de otros clubes que creen que nos van a dar unas instalaciones y no, nosotros vamos a pedir un terreno para fabricar un pabellón con recursos públicos y privados, pero no le vamos a quitar nada a nadie. Confiamos en que todo se resuelva”.