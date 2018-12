El CD Tenerife, a por un triunfo antes del parón

Objetivo: llegar al parón navideño fuera de la zona de descenso. El CD Tenerife recibe hoy, a partir de las 18.00 horas, la visita del Granada CF, líder de la Segunda División, tras las dudas, no disipadas, tras el empate logrado el pasado fin de semana ante la UD Las Palmas.

José Luis Oltra, entrenador blanquiazul, necesita cuanto antes que su equipo funcione. Desde el CD Tenerife se confía en que el mercado invernal pueda servir para reforzar la plantilla en puestos clave pero, hasta ese momento, que el propio Miguel Concepción situó en la segunda semana de enero, los tinerfeños necesitan transmitir mejores sensaciones.

Para ello, Oltra no podrá contar hoy con Filip Malbasic debido a que el balcánico debe cumplir sanción por acumulación de tarjetas, lo que supone una baja importante para los insulares. En lugar de Malbasic, Nano será el jugador más adelantado, mientras que Naranjo, que se quedó fuera del derbi por el mismo motivo que el serbio, sí podrá jugar siendo, presumiblemente, uno de los integrantes del once inicial.

Durante la semana dos nombres han copado la actualidad blanquiazul: Víctor Moreno y Bryan Acosta. El director deportivo lanzó un mensaje tranquilizador en su presentación, anunciando que no buscará ningún tipo de revolución en la plantilla. Su responsabilidad será la de acertar con los fichajes porque no hay opción para el error en el mercado de invierno. Mercado en el que puede salir Bryan Acosta rumbo a Estados Unidos. El hondureño quiere aceptar la buena oferta que le llega desde Dallas, pero el Tenerife no lo va a vender a cualquier precio y tampoco con las condiciones de pago que han planteado en un primer momento los estadounidenses.

La posible marcha de Acosta no parece haber alterado la calma en el vestuario tinerfeñista, centrado, de una vez por todas, en poder ganar después de haber empatado los tres últimos encuentros ofreciendo una imagen dispar, pero alejada de lo que espera la afición de su equipo. Hoy, ante el líder, no será sencillo lograr el triunfo.

Ataque y defensa

Hoy se citan en el Rodríguez López uno de los peores atacantes de la categoría, el CD Tenerife, con una de las mejores defensas, la del Granada CF. Con solo 15 goles logrados, los blanquiazules son el tercer equipo que menos tantos logra solo superado por Nástic y Reus, ambos con 12 goles. Enfrente, los andaluces, a los que solo han logrado superar a su portero en 12 ocasiones repartidas en las 18 jornadas ligueras.

Pero hay un dato todavía más preocupante para el Tenerife. El Granada ha conseguido acabar en 10 de sus compromisos con su portería a cero, lo que lo convierte en uno de los conjuntos más fiable en la zaga de toda la Segunda. En esa defensa destaca Germán Sánchez, que debutara en Segunda con el Tenerife tras llegar del Olot.