José Luis Oltra avisa: “No es una final, pero…”

Es cierto que no puede hablarse de jugar finales en la jornada 17 del campeonato, como afirma el entrenador blanquiazul José Luis Oltra, pero él mismo advierte que “ya empieza a cobrar relevancia cada resultado”. Por eso, el partido de este viernes ante el Extremadura “no es una final, pero…”, dijo ayer el entrenador del CD Tenerife, quien además recordó que “cuando la trayectoria fuera no es buena, estás obligado a ganar en casa”.

Eso mismo le pasa a su equipo, que no ha sido capaz de lograr una victoria fuera de casa en lo que va de temporada, por lo que tiene la obligación de ganar todos los partidos que se disputen en el Heliodoro. O por lo menos puntuar en ellos.

Más importancia adquiere el choque al tratarse el Extremadura de ser el rival. El cuadro recién ascendido es un rival de los blanquiazules en la pelea por eludir el descenso. Un equipo que se ha recuperado tras la llegada de Rodri a su banquillo. El mismo Rodri que, de la mañana a la noche, dejó de ser ayudante de Oltra para ser el primero en el banquillo extremeño. “No juega Rodri contra Oltra, juega el Tenerife contra el Extremadura”, avisó el míster tinerfeñista ayer.

Pero aunque no sea así, es cierto que el regreso de Rodri a la Isla estará envuelto por una evidente polémica.

Para Oltra le supone una dificultad extra que el técnico del próximo rival tenga un conocimiento tan profundo de su equipo. Por eso se ha visto tentado a hacer varios cambios esta semana. “A los jugadores los conoces cuando los tienes, en el día a día y compitiendo cada jornada. Él tiene esa ventaja relativa, conoce muchas cosas de nuestro juego. Todo esto hay que llevarlo al terreno de juego, nos conoce y nos buscará las cosquillas. Me ha generado alguna duda más, sobre todo en hacer algo distinto”, aseguró el preparador, quien al final optará por no marear al futbolista: “las jugadas aunque las conozcan, si las ejecutamos pueden salir. Podemos buscar algún pequeño matiz en función de lo que hacen ellos. No voy a cambiar el tipo de marca porque venga Rodri. Hay que estar metidos, cuidar los detalles y a ver si podemos sorprender al rival”, explicó.

Luego habló de las ausencias de jugadores importantes que tenmdrá para afrontar el partido. No podrá contar ni con Jorge, ni con Luis Pérez y tampoco con Bryan Acosta. Al respecto indicó que “tendría 18 justos, tengo que valorar, me da con los que tengo”.

Eso sí, recupera a Nano, quien “ha trabajado todo, con intensidad desde el primer día. Está recuperado y toca valorar”. En principio, el delantero canterano no formará parte del once inicial.

Evitar pensar en el derbi

El derbi canario está a la vuelta de la esquina, pero Oltra prefiere que su equipo solo piense en el duelo de este viernes. Ya habrá tiempo de pensar en el otro. “Todos sabemos que el otro es especial y lo que supone a nuestra gente, es un error tan grave pensar ya en ello. Solo podemos poner la mente en Extremadura”, exigió.