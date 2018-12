La Constitución resiste los achaques y supera retos y otras 4 noticias que debes conocer

1. La Constitución resiste los achaques y supera retos

El refranero español es prolijo en bromas o burlas sobre los achaques de la edad (“fácil viene la enfermedad”). Al cabo de cuatro décadas, la Constitución celebra un cumpleaños redondo con cuarenta de fiebre. Novatos, negacionistas, arribistas, adanistas y niñatos de la política soplan las velas con mascarilla para evitar contagios. Hay quien ni siquiera asiste a la fiesta al no sentir la conmemoración de su agrado. “Si a los cuarenta no atina y a los cincuenta no adivina, a los sesenta desatina. Si a los treinta no tuvo amor ni a los cuarenta dinero ni a los cincuenta poder, más le valiera no nacer”.

2. Amy, la joven fallecida en el Puerto de la Cruz, era “puro amor”

Alegre y apasionada de su trabajo. Así describen a la joven fallecida en el Puerto de la Cruz sus amigos y familiares mientras la Policía sigue investigando qué pasó después de que se fuera del ‘pub’.

3. Los padres de Álex piden ayuda para rescatarlo de la tragedia

El joven de 16 años se cayó en julio al mar y tiene secuelas importantes en el habla y la movilidad; su familia recauda fondos para llevarlo a una clínica especializada en Barcelona.

4. El Cabildo investiga la aparición de pardelas cenicientas heridas en la costa oeste de La Palma

Agentes de Medio Ambiente han realizado varios servicios, tanto desde tierra como desde el mar, para averiguar el origen y la posible autoría de los hechos.

5. El cierre del anillo estará operativo en 2024 y será rentable en dos años

El presidente del Cabildo asegura que la obra, con un prespuesto de más de 360 millones, saldrá a licitación este mes; se hará un proyecto modificado para incluir un carril para el tráfico lento.