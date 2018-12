Estado y Cabildo exigirán en enero devolver el dinero de Las Chumberas si no hay acuerdo

El Ayuntamiento de La Laguna tendrá que devolver en enero a las distintas administraciones más de 25 millones de euros que ha recibido por los convenios para la restitución de las viviendas de Las Chumberas si no alcanza un acuerdo exprés con el Estado. Tras los numerosos incumplimientos en los que ha incurrido el Consistorio lagunero desde el primer convenio rubricado en noviembre de 2011, la paciencia por parte del resto de administraciones (Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo) está próxima a agotarse. Al menos, desde la Corporación insular y el Ministerio de Fomento entienden que si no se cumple, no se pueden exigir más convenios.

Para poder reconducir esta negociación con el objetivo de que los fondos no salgan de las arcas del Ayuntamiento, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, hay una disparidad de criterios entre los técnicos de los servicios jurídicos del Ministerio de José Luis Ábalos. Por un lado, algunos de esos técnicos entienden que ya el Ayuntamiento ha incumplido en muchas ocasiones y que la mejor opción es, que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), devuelva los fondos aportados por las distintas administraciones y empezar con un nuevo acuerdo desde cero.

Mientras que hay otros técnicos de esos mismos servicios jurídicos que entienden que es mejor utilizar el borrador de convenio promovido por el Cabildo, y enriquecido por todas las administraciones canarias, en el que la Comisión de Seguimiento del mismo vele por que los plazos se cumplan y los fondos se justifiquen adecuadamente.

EL BORRADOR

El Cabildo de Tenerife realizó el pasado mes de abril un borrador de convenio que aglutinaba todos los rubricados para la reposición de la urbanización de Las Chumberas. En este documento, todas las administraciones involucradas en la reposición de las viviendas, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna, aportaron criterios para enriquecer el texto. En primera instancia, se pusieron de acuerdo las tres administraciones canarias y, a partir de ahí, se fue con el documento al Ministerio de Fomento, que estaba por la labor de sacar, por fin, este proyecto adelante. De hecho, con este nuevo convenio que tiene ahora mismo el Ministerio en su poder quedarían sin efecto los rubricados el 18 de noviembre de 2011, y su adenda del 27 de diciembre de 2012, de 4 de noviembre de 2015 y de 4 de octubre de 2016.

En este borrador de convenio, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se especifica, en su tercera estipulación, la financiación por parte de las cuatro administraciones que han rubricado todos los convenios, desde que se firmara el primero, el 18 de noviembre de 2011. En ese punto se detalla que el Ministerio de Fomento aporta 12.623.160 euros; el Gobierno de Canarias, 8.836.212; el Cabildo de Tenerife, 2.524.632, y el Ayuntamiento de Aguere, 1.262.316, para hacer un total de 25.246.320 euros.

Otra de las estipulaciones se centraba en la gestión de las actuaciones. En ese apartado se concreta que “el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna actuará a través de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (Muvisa) como ente gestor de las actuaciones de reposición y urbanización correspondientes”. En su punto dos se añade el cronograma de las actuaciones de la primera fase, que asegura que las obras de urbanización se podrían concluir en marzo de 2021, aunque “los plazos parciales recogidos en este cronograma podrán ser adaptados unilateralmente por el ente gestor al ritmo real de las actuaciones, dando cuenta simplemente a la Comisión de Seguimiento”. Hay que indicar que el cronograma “real” de las actuaciones fue solicitado por el Cabildo de Tenerife, que también requirió los gastos aproximados de las distintas partidas: medidas de seguridad, realojos, redacción de proyectos, demoliciones y obras.

De igual modo, se debe tener en cuenta que estas posturas deben resolverse para que la solución llegue antes de la fecha tope para justificar el convenio suscrito el 4 de octubre de 2016, el último día de este año. El alcalde, José Alberto Díaz (CC), ha convocado para hoy a los portavoces de todos los grupos con representación en el Consistorio con el fin de convocar un pleno extraordinario para abordar el asunto y explicar en qué se han empleado los fondos que iban destinados a esas obras, si es que se han derivado a otras áreas.

Curiosamente, también hoy tendrá lugar otro pleno extraordinario sobre asuntos relacionados con la vivienda en el municipio desde las 9.00 horas.

DÍAZ CONVOCARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), ha convocado para esta mañana a las 11.00 horas una junta de portavoces con el fin de abordar, como único punto en el orden del día: “El asunto relacionado con Las Chumberas a tratar en el próximo pleno extraordinario y urgente”. El grupo de gobierno de CC, ante la proximidad de la fecha límite del próximo día 31 para devolver los 25 millones de euros, si no se firma un nuevo convenio con el Estado, espera convencer a los grupos de la oposición de sus gestiones desde el 18 de noviembre de 2011, fecha de la firma del primer convenio, hasta la actualidad, sin que se hayan justificado los fondos obtenidos.

HAY “CERTIFICACIONES PENDIENTES DE LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO”

Fuentes del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) consultadas por DIARIO DE AVISOS aseguraron ayer que “hay certificaciones del Ayuntamiento de La Laguna pendientes de los criterios a adoptar por la Comisión de Seguimiento” en el convenio de demolición, reposición y reurbanización de Las Chumberas, vinculadas con los fondos aportados por el Gobierno de Canarias.

Tal y como ratificaron las mismas fuentes, “desde el ICV se procederá en enero a generar una convocatoria para la celebración de la Comisión de Seguimiento de la Aluminosis de Las Chumberas y tomar acuerdos sobre los criterios que se han de aplicar en la supervisión de las mismas”.

Hay que recordar en este punto que en la edición del pasado lunes de este periódico la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), confirmó que “el Ayuntamiento de La Laguna no había ejecutado ni justificado ni un euro de Las Chumberas, ni al Cabildo ni al Estado”.