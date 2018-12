La solidaridad de toda Canarias colapsará mañana Santa Cruz con el Telemaratón

“Santa Cruz se va a ver colapsada de generosidad”. Así definió, ayer, el director de Mírame Televisión, Manuel Artiles, las previsiones de la que será la octava edición del Telemaratón Solidario que impulsa Mírame TV y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz. La cita será a de cinco de la tarde a nueve de la noche, en la plaza del Príncipe. Artiles quiso agradecer a todos los colectivos (más de ), voluntarios (200) y a las 10.000 personas confirmadas que van a participar en los desfiles, la implicación que han tenido con esta iniciativa solidaria. “El objetivo es compartir y celebrar las fiestas con la gente que está en una situación vulnerable, y hacerlo de igual a igual”, detalló el director de MírameTV.

Artiles insistió en que, aunque el Telemaratón Solidario de mañana será la acción más visible, “esta iniciativa no es cosa de un solo día sino que durante todo el año apoyamos cualquier campaña que las entidades ponen en marcha”. Recordó que, sobre todo, se necesitan artículos de primera necesidad para niños de entre 0 y 6 años, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal y regalos para los más pequeños, “nuevos, no bélicos y no sexistas”. Artiles también recordó que las ONG han solicitado productos específicos para los centros de mayores.

“Tenemos claro que vamos a conseguir el objetivo, entre otras cosas porque nunca, en las ocho ediciones que llevamos, habíamos logrado tantas donaciones previas como este año”, detalló el director de Mírame. Unas donaciones que han sido recogidas en más de 100 puntos solidarios repartidos por toda Canarias, “solo en Fuerteventura hemos recogido 15 toneladas que serán repartidas en la Isla por las distintas entidades solidarias de la isla”. Para la participación de las 10.000 personas que han confirmado su presencia en los distintos desfiles habrá 60 guaguas además de la colaboración solidaria de Binter y Fred Olsen, para que los participantes de otras islas puedan llegar sin problemas a Santa Cruz de Tenerife.

Además del acto solidario que supondrá el Telemaratón, las distintas ONG y colectivos participantes han querido homenajear a una entidad y una personas, vinculadas de manera directa con la ayuda a los demás. Se trata de Unicef, a la que todos los colectivos agradecen el esfuerzo realizado para realizar el informe sobre la pobreza infantil en Canarias, dando visibilidad a tan grave problema. El segundo homenaje es el que rendirán a una histórica dirigente vecinal chicharrera y comprometido con los más desfavorecidos. Se trata de África Fuentes, una mujer que a sus más de 80 años, no ha dejado un solo día de apoyar a cuántos han necesitado de su ayuda desde su barrio, García Escámez.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, compartió la idea de una Santa Cruz capital solidaria de Canarias. “Hay muchas formas de hacer las cosas, algunas pasan desapercibidas y otra scomo el Telemaratón Solidario, que visibiliza un problema real como es la pobreza y ayudar a resolverlo de una manera alegre, con una actividad benéfica”, defendió Bermúdez. El alcalde concluyó afirmando que, “queremos ser la fuerza de todos los corazones solidarios de toda la Isla, en un acto importante y con un gran resultado en beneficio de personas y familias”.

Una cabalgata solidaria recorrerá las principales calles de la capital

Una multitudinaria cabalgata llenará de alegría y ambiente festivo las principales calles de la capital. Desde Gran Canaria participarán la banda Agaete y los Papagüevos de Schamann se desplazarán desde Gran Canaria. La cabalgata dará comienzo a las 17.00 horas con la comitiva del embajador de los Reyes Magos, que partirá de la calle de El Pilar y llegará escoltado por Bomberos de Tenerife y sus vehículos,además de la participación de cuerpos como los de Protección Civil y Policía Local. El Carnaval también se sumará con todos sus grupos y la presencia de la Reina de 2018. RTVE retransmitirá el evento.