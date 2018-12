Sixto Hernández (ITC), sobre el fin del geobloqueo en Europa: “Esto no va a acabar con el ‘no se envía a Canarias”

Después del plazo facilitado a las empresas para su requerida adaptación, la Unión Europea ha puesto fin a las restricciones geográficas en diversos productos ofertados en internet. Lo hacía oficialmente el pasado lunes, 3 de diciembre, y la normativa en sí alude en gran medida a las reservas del sector del ocio, como entradas, hoteles o alquiler de vehículos, en las que las compañías podían ofrecer diferentes tarifas dependiendo del país que demandaba la compra, tratando así de forma desigual a los consumidores. Y es que, hasta ahora, los usuarios eran redirigidos a otra página web del país del que se habían conectado e, incluso, eran directamente bloqueados por su nacionalidad o lugar de residencia.

Ante esta nueva medida comunitaria, que busca asegurar a todos los europeos condiciones iguales a las de los compradores locales, el Jefe de Sección del Departamento de Sociedad de la Información del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Sixto Hernández, asegura en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS que “esto no va a acabar con el ‘no se envía a Canarias”.

¿Qué le parece esta medida?

“La medida tendrá poco efecto en Canarias en referencia al comercio electrónico, ya sea empresas canarias que quieran vender en la Unión Europea o de canarios que compren en países miembros. Además, no aplica la venta de bienes con entrega física, es decir, que esto no va a acabar con el ‘no se envía a Canarias’, sino a los que no precisen de entrega física o a servicios prestados por vía electrónica, como la venta de entradas o el alquiler de coche. En este sentido, un empresario podía decidir si cobrar más a un ciudadano por el alquiler de un vehículo, en función del país de procedencia del usuario”.

⚠ A partir de hoy puedes comprar productos en cualquier tienda online de cualquier país de la UE 🇪🇺 sin ser re-dirigido al dominio de tu país 🇪🇸📲🖥Hoy entra en vigor el nuevo Reglamento 2018/302 que elimina el #geoblocking en comercio electrónico.https://t.co/scsYbJfCWA — Secretaría de Estado para el Avance Digital (@SEAvanceDigital) 3 de diciembre de 2018

¿Sobre qué países existía una mayor desigualdad en cuanto al geobloqueo?

“La Comisión Europea encargó estudios cuyos resultados están disponibles para su consulta a través de internet en la información de las notas de prensa oficiales.”

La normativa también incide en la redirección a la página web del país de donde se ha conectado el usuario.

“Las normas se aplican a tres situaciones concretas: venta de bienes sin entrega física, venta de servicios prestados por vía electrónica y venta de servicios prestados en un lugar específico. Efectivamente, se prohíbe el bloqueo de sitios web y la redirección automatizada a otras versiones del mismo, de forma que los usuarios pueden elegir libremente qué web visitar de todas las que pueda tener un proveedor”.

Se podría decir que en Canarias también existe una restricción geográfica en la compra y venta de productos a través de internet, donde determinadas firmas inhabilitan los envíos a las Islas.

Esta medida, en concreto, es para las transacciones transfronterizas, por lo que no se aplica dentro de un mismo país. Igualmente, la normativa ni armoniza precios ni impone al empresario vender en ningún sitio, simplemente iguala las condiciones, por lo que las tiendas tienen derecho a decidir donde llevar a cabo su actividad económica. En este sentido, Canarias no tiene un problema de comercio electrónico de servicios, sino de productos físicos, que son los que deben realizar un trámite aduanero. En los contratos de venta a distancia, una de las obligaciones es que el precio final sea pactado de antemano. Lo que sucede en numerosos casos es que el envío llega al destinatario con un cargo adicional impuesto por la empresa de transporte, incumpliendo así el acuerdo inicial entre vendedor y comprador. Es entonces cuando el cliente rechaza pagar más y reclama el dinero a la tienda. Esta situación hace mucho daño a las empresas, llegando en algunos casos a vetar los envíos a las Islas.

¿Se han tomado medidas al respecto?

El Gobierno de Canarias lleva bastante tiempo intentando aplicar medidas para favorecer todos estos trámites con simplificaciones desde el año 2014, tanto para comercio electrónico por particulares como para facilitar esta práctica por parte de las empresas.

¿Qué solución se propone?

Es un tema que depende de Hacienda, tanto de la Agencia Tributaria Canaria como de la Agencia Estatal Tributaria, porque son las que tienen las competencias en la Aduana para realizar la adaptación fiscal entre el IVA y el IGIC. De hecho, la última reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado el pasado mes de noviembre, incluye un acuerdo para crear una ventanilla única que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 con el objetivo de facilitar la presentación de declaraciones de importación y exportación de mercancías.

¿Cree que esto supondrá un empujón para el comercio electrónico en el Archipiélago?

Las empresas de Canarias están siendo muy perjudicadas porque no pueden acceder a todo el mercado de la Unión Europea. Una tienda local de Aloe vera, por ejemplo, que cuenta con un producto diferenciado por su origen, se encuentra con muchas dificultades para vender a través de internet desde Canarias. Pese a ello, existen compañías canarias que actualmente están vendiendo a nivel internacional.