Txus Vidorreta insiste en mantener la intensidad del Iberostar Tenerife

Ser constantes durante todo el encuentro. Es la principal misión del CB Canarias en el encuentro que mañana lo enfrentará al FC Barcelona Lassa (18-15) en la Ciudad Condal, donde se ha impuesto en sus dos últimas visitas.

Txus Vidorreta, entrenador aurinegro, recalcó que es necesario “salir bien” desde el primer momento, pero lo es más “mantener” esa buena salida: “Ellos juegan a un ritmo muy alto durante los cuarenta minutos y nosotros tenemos que ser capaces de mantener esa intensidad”.

Después de la derrota en Burgos, en la que los aurinegros fueron a rachas durante todo el compromiso, todo pasa por la regularidad para tener opciones de triunfo, aunque haya tenido que preparar este encuentro con una plantilla diezmada: “La semana pasada solo pudimos entrenar con tres jugadores del primer equipo. Nico, que a pesar de sus dolencias en el partido ante el Burgos pudo entrenar, Niang y Tim Abromaitis con lo que mucho no pudimos hacer”.

Una vez recuperados los internacionales, el problema se llamó Pierre Antoine Gillet, que cayó lesionado en un compromiso con su selección y al que se le está buscando sustituto en el mercado: “No agrada nunca perder a un jugador y más aún cuando no se lesiona contigo. La lesión no parece grave pero le va a limitar durante cuatro semanas, donde no podrá entrenar ni jugar y veremos si a esa cuarta semana puede llegar”. Duda también será Lucca Staiger, con problemas de hombro, aunque su participación parece complicada, teniendo en cuenta la filosofía del club en estas situaciones de no forzar a jugadores con molestias físicas.

Minicopa

Los que han logrado ya dos buenos resultados son los integrantes del Iberostar Canarias infantil que, desde ayer, busca en Valencia una plaza para la próxima edición de la Minicopa Endesa de Madrid. Los jugadores tinerfeños se impusieron de manera clara a UCAM Murcia (82-32) en la sesión matutina, y al MoraBanc Andorra (60-9) en la vespertina y hoy tendrán que medir fuerzas, a partir de las 9.30, con el Baskonia.