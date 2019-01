“Ciudad ‘tenerifeña’ de Cataluña”: las pifias más sonadas sobre Canarias durante el 2018

Un archipiélago compuesto por ocho islas -la octava de reciente reconocimiento-, cuyos nombres no conllevan apenas dificultad en su pronunciación. Situado en el océano Atlántico, pero perteneciente al conjunto del Estado español, ni más ni menos. Sin embargo, parece que Canarias continúa siendo el blanco para los errores más enrevesados y confusos que algunos compatriotas comenten respecto a la geografía regional en redes sociales o programas de televisión. A continuación, compartimos algunas de las pifias más sonadas sobre las Islas Canarias durante este pasado 2018.

1. Un presentador argentino se lía y pone a la “ciudad ‘tenerifeña’ de Cataluña” en el Mediterráneo

El presentador del Canal 5 Noticias, de la televisión argentina, no dio pie con bola durante la presentación del reportaje sobre el fuerte oleaje que azotó a Mesa del Mar (Tacoronte) el pasado mes de noviembre. Pretendía dar una explicación extensa sobre la ubicación de la Isla y sobre el temporal, pero cuanto más lo intentaba, más se liaba. “Ahora nos vamos a la ‘ciudad’ de Tenerife, a este complejo Balear, en la zona del Mediterráneo”.

2. Antena 3 se inventa el nombre de una isla canaria

El concurso de Antena 3 ¡Boom!, reconocido por su temática de cultura general combinado con divertidas explosiones de colores, volvía a meter la pata en cuanto a los conocimientos básicos que se exigen en las aulas de la geografía canaria. Durante su emisión en un programa durante el mes de julio, una de las preguntas planteadas a los concursantes fue: “El queso palmero, propio de La Palma de Gran Canaria, se elabora con leche de: cabra o búfala?”

No es la primera vez que el programa de Antena 3, presentado por Juanra Bonet, queda en evidencia con los habitantes del archipiélago canario. En agosto del año 2017 lanzaba la siguiente pregunta a uno de sus participantes: “Los habitantes de Las Palmas se llaman…”. Cuestión a la que el concursante acertaba respondiendo, de forma rotunda, “palmeros”. Un error que pasaba totalmente desapercibido por guionistas y participantes, ya que el verdadero gentilicio es ‘palmenses’ a pesar de su uso minoritario.

3. Ábalos felicita la Navidad con un mapa de España en el que no aparece Canarias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibía una felicitación navideña del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que venía acompañada de un mapa de España del siglo XVII en el que no figuran las Islas Canarias y de una nota manuscrita en la que se puede leer “Con mis mejores deseos para 2019” y que está firmada por el ministro. “Me llega este detalle navideño del ministro Ábalos, que recibo tan agradecido como sorprendido. Es un mapa histórico de España (1626) en el que no aparece Canarias. Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su gobierno”, señalaba el alcalde en su cuenta oficial de Twitter.

4. De los creadores de “ciudad ‘tenerifeña’ de Cataluña”, llega: “Se fue a su país, Canarias”

Ocurría a finales de noviembre en el programa de Cuatro First Dates, presentado por Carlos Sobera. En el adelanto de una cita entre dos jóvenes, la chica le pregunta: “¿Qué relaciones has tenido? ¡Sorpréndeme!”; a lo que este contesta: “He tenido una, pero se terminó todo porque se volvió a su país”. Y cuando la muchacha le preguntaba de qué país era, el chico contestaba con firmeza y sin titubeos: “De Canarias”.