Clavijo abre una batalla política y social ante Madrid por el REF y el Estatuto

“El momento es ahora. O nos movilizamos o tiramos la toalla y el primero que asumirá el fracaso soy yo”. Con esta contundencia se pronunció esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), en la sede de la Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Clavijo anunció que entablará una “batalla en defensa de Canarias” frente a Madrid si este viernes el Consejo de Ministros no contempla rigurosamente en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 los derechos recogidos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el nuevo REF económico, aprobados el pasado mes de noviembre y que representan casi 5.000 millones de euros para las Islas (el 10,6% del PIB regional y casi 100.000 puestos de trabajo). ”Nos tememos lo peor, que la mitad de la cosas no serán reflejadas”, ha dicho.

Coalición Canaria (CC), que era fiel aliado del PP en tiempos de Rajoy, decidió abstenerse en la censura de Sánchez y desde entonces ha mantenido una posición errática. Sin alinearse con la oposición ni prestar un apoyo incondicional al Gobierno, su única diputada, Ana Oramas, ha modulado el discurso en virtud de las ventajas que obtuviera para las Islas. Ahora protagoniza un claro enfrentamiento por los convenios plurianuales heredados de los últimos Presupuestos de Rajoy. Canarias sostiene que Sanchez le ha dejado de transferir más de 300 millones de euros y ahora sospecha que no respetarán las conquistas contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía y el Regimen Económico y Fiscal también reformado. De ser así, anuncia una enmienda a la totalidad a la cuentas y un escenario de enfrentamiento que el presidente nacionalista calificó hoy de “batalla y movilización social”.

El voto de CC ya no es imprescindible en la etapa de Sánchez como si lo era con Rajoy. Ahora solo tiene el valor estético de una sigla que sumar al posible acuerdo presupuestario en el Congreso.

En un encuentro sin off de récord con los directores de los medios de comunicación de toda Canarias, el presidente nacionalista, que compareció junto a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, envió un mensaje a Pedro Sánchez: “No estoy planteando una guerra, porque soy una persona educada y no es cómodo estar embroncados con Madrid, pero se ha abierto una nueva etapa, con un nuevo Estatuto y un nuevo REF, y si el Gobierno de España se lo pasa por el forro no habrá servido de nada”. Criticó la falta de contacto entre los dos gobiernos antes del Consejo de Ministros de este viernes. “Es la primera vez que se aprueban unos Presupuestos sin previo contacto con los grupos políticos”, dijo. No ignoró que el nuevo escenario que se abre esta semana “generará enfrentamiento, cada uno con su estilo”. Elogió la actitud personal de la ministra de Política Territorial, Maritxell Batet, con la que habló por última vez el 28 de diciembre, pero añadió que no se ha dado respuesta a ninguno de los avisos emitidos por el Gobierno canario para que los Presupuestos que se aprueben este viernes no omitan las partidas que corresponden a Canarias sobre desalación, convenios de obras hidráulicas e infraestructuras educativas, becas, Posei, etc. “Es un Gobierno nuevo y le hemos querido advertir de las cosas que prevén estas leyes por lealtad. Pero el Gobierno tiene la cabeza en Cataluña y Andalucía y tenemos una gran incertidumbre”.

“Si no defendemos esto, asumiré mi fracaso”

Clavijo admitió que de esta “batalla” puede salir un resultado feliz o un “fracaso” para Canarias y su Gobierno. “El momento es ahora. Es un momento crítico para Canarias. Llevamos 20 años luchando por esto y ya lo tenemos, un nuevo Estatuto y un nuevo REF, ya no somos siete islas, sino ocho y tenemos el mar como parte del territorio, lo que nos da derechos nuevos a la hora de la financiación. Si no somos capaces de defender todo esto, habremos fracasado. Y yo asumiré mi fracaso”.

“Cero contactos”. Así definió el presidente el momento actual de las relaciones Canarias-Madrid. “No han hablado ni con nosotros, el Gobierno de Canarias, ni con nuestra diputada en Madrid”, enfatizó, al tiempo que confirmó la presencia de Sánchez en Canarias el próximo día 17 para un acto de presentación del Estatuto de Autonomía. “Moncloa nos acaba de confirmar la presencia del presidente del Gobierno central y ya estamos preparando una hipotética reunión entre él yo.” Clavijo no sabe si podrá celebrarse ese encuentro, dado que no lo logró durante las vacaciones de Sánchez en Lanzarote (“aunque pedí vernos aunque fuera en secreto”), pero dijo estar dispuesto a reunirse con quien el presidente socialista designe para resolver el conflicto con Canarias.”Si me dice que con Pepito, me reúno con Pepito”, dijo.

La oportunidad de lanzar esta ofensiva a 48 horas del Consejo de Ministros del viernes radica, en su opinión, en que el tiempo corre en contra de Canarias. “Es evidente que ya no somos imprescindibles en Madrid y esto o se resuelve antes o cuando se discuta la enmienda a la totalidad en el Congreso, porque después, en la fase de enmiendas es complicado, ya que se trata de quitar a otras comunidades para darnos a nosotros “.

El presidente canario reunirá a su consejo asesor la semana que viene para abordar este escenario que calificó de “crítico para Canarias “. Expuso un informe sobre las repercusiones del nuevo Estatuto y REF, que entregara a los grupos políticos canarios el lunes. El 15 comparecerá en el Parlamento, que es donde piensa abordar esta cuestión con los diversos grupos, y no por separado, pues reprochó a Ciudadanos y Podemos que no apoyaran el Estatuto y al PSOE que no acudiera a la cita que convocó sobre los convenios con Madrid. “Con el PSOE canario no se puede contar, porque, aunque quiere, no tiene fuerza”, dijo.

Acuerdo sobre las viviendas de Añaza y la “traición” de Sánchez

En opinión de Fernando Clavijo, de esta batalla depende que “las Islas empiecen a salir por fin de los puestos de cola de los problemas sociales. Si no lo conseguimos condenaremos a Canarias a 20 o 30 años más en el vagón de cola y seguiremos en Segunda División, no en Primera. O hay un movimiento social que respalde los logros del Estatuto y el REF o estamos pedidos”, remató minutos después de garantizar la vivienda a un grupo de representantes vecinales de la capital tinerfeña que viven en una urbanización que el banco propietario se disponía a vender a un fondo buitre de inversión. “Sabemos ser discretos, hemos negociado en silencio con un banco la compra de las viviendas de Añaza”. Y acto seguido amenazó con hacer públicos “los correos y wasaps con el Gobierno central” sobre el convenio de carreteras y el acuerdo extrajudicial del mismo capítulo. “Nos quieren quitar 300 y pico millones con criterios técnico-jurídicos. Lo pacté con Sánchez y me traicionó.. Ha sido una deslealtad, una jugarreta. Vamos a pedir ejecución de sentencia”. También anunció, en su caso, una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de 2019.