Costa Adeje quiere atraer a un turista que valore las excelencias ambientales y el patrimonio cultural

El municipio de Adeje, con su marca turística Costa Adeje como estandarte, presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2019) lo que su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, calificó como “los pasos necesarios que debemos dar para que los profesionales mundiales del sector puedan vender nuestro destino y podamos seguir avanzando y generando oportunidades para toda la ciudadanía gracias a un sector que es el sustento de todos nuestros proyectos como municipio y de nuestra economía”.

Adeje, que se sitúa entre los tres municipios de España con mayor número de pernoctaciones, tiene claro, y lo viene reivindicando desde hace años, que no se trata de que lleguen más turistas, sino de que los que ya lo hacen afronten un gasto mayor porque buscan calidad y excelencia. “Mayor rentabilidad con el mismo número de visitantes”, como ha explicado su alcalde. En ese sentido, una de las claves para la venta del destino es dar a conocer los aspectos diferenciadores y menos conocidos. El sol y la playa forman parte indispensable de las necesidades básicas con las que cualquier turista que visita Adeje o Canarias cuenta, “son nuestras grandes fortalezas”, dijo. A partir de ellas, se trata de buscar una diferenciación, un añadido, que ponga en valor otros factores. “Por eso, este año toca promocionar también la cultura, las celebraciones festivas y todo el patrimonio ligado a esa riqueza propia de Adeje y de su gente, y también la que promueven otros agentes públicos o privados para mejorar y fortalecer la propuesta lúdica y cultural”, según indicó Rodríguez Fraga en la presentación de ayer.

En ese sentido, el alcalde, que compareció acompañado por la concejal de Turismo, Ermitas Moreira, y el edil de Desarrollo Creativo, Adolfo Alonso, recalcó que la cultura da valor al turismo, pero este motor económico “posibilita a su vez mejorar nuestra oferta cultural, protege nuestro patrimonio y refuerza las apuestas que hacemos durante todo el año para los visitantes y para nuestra gente”.

Por su parte, la concejal indicó que para 2019 están programadas, de momento, cerca de 40 actividades de primer nivel, incluyendo algunas pruebas deportivas como el Rally Villa de Adeje, que ya es algo más que una carrera en asfalto. “Esto significa que tenemos atractivos importantes, que ofrecemos al menos tres actividades mensuales que ya son un atractivo turístico por sí mismas o que lo serán muy pronto si seguimos apostando por ellos”, dijo la concejal, citando los próximos conciertos de Il Divo, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto a dos tenores de fama mundial como son Celso Albelo y Javier Camarena, las actividades del Hard Rock Hotel, La Pasión o la Costa Adeje Fashion Beach. “Son solo ejemplos de una oferta que contempla folklore, jazz o góspel de primer nivel, que mira a nuestras riquezas patrimoniales, a la artesanía, la moda, la música electrónica o los beach clubs”, comentó Moreira.

Al respecto, el concejal de Cultura insistió en el mensaje de su compañera, recordando que todas estas “son actividades que no solo están creadas pensando en el turista, sino de las que también disfrutan todos los vecinos y vecinas de Adeje; si no fuera así, no tendrían sentido, porque es una posibilidad que nos otorga ser un municipio turístico: mejorar también la oferta a la ciudadanía”.

Alonso recalcó que la colaboración entre su área y la de Turismo es total a la hora de confeccionar esta oferta y de “tratar de estar en sintonía que los promotores privados que, a la postre, son los que pueden afrontar la inversión para traer a artistas de máximo nivel mundial”.

ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

Rodríguez Fraga hizo una referencia muy especial durante la presentación al que denominó el otro gran eje estratégico que su municipio ya ha puesto en marcha y que se verá implementado a partir de este año. Se trata del que tiene que ver con el “compromiso absoluto” con la llamada Estrategia Medioambiental 2030 y con la que desde Adeje se ha acuñado como la triple sostenibilidad (ambiental, social y económica). 2018 fue el año en el que el Gobierno de España y la Unión Europea, a través del programa Red.es, han dado el impulso para que el municipio sureño afronte estos objetivos gracias al proyecto Adeje Destino Turístico Inteligente (DTI).

“Nos va a permitir afrontar nuestro gran reto de futuro, el tercer impulso de Adeje, el que tiene que ver con reducir nuestras emisiones contaminantes a través de la mejora de la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos”, afirmó el alcalde.

El DTI tiene previsto poner en marcha acciones relacionadas con las nuevas tecnologías que servirán para monitorizar y obtener información de enorme valor que ayudará a ahorrar energía, agua, mejorar la recogida de residuos u optimizar su reutilización y reciclaje y una larga lista de actividades aprobadas en el proyecto de referencia, para el que se recibirá una financiación de la Unión Europea y el ministerio que alcanzará los seis millones de euros.

“Todo eso no solo será bueno para el destino turístico, ya que lo mejorará y nos ayudará a atraer a turistas de mayor calidad que busquen la excelencia y el compromiso ambiental”, indicó Rodríguez Fraga, sino que además mejorará la calidad de vida de todas y cada una de las personas que viven en Adeje, aseguró.

“Siempre insisto en que de nada nos sirve el turismo si no ayuda a avanzar y a que la ciudadanía sea un poco más feliz y próspera”, recalcó al alcalde. Además del proyecto Adeje DTI, el municipio ya está trabajando en otra acción muy concreta que tiene que ver con los llamados sumideros de carbono o los bosques productivos para la eliminación de CO2, una idea impulsada por el propio alcalde que está en fase de desarrollo con expertos de varias universidades y que se confía en poder sacar adelante en los próximos meses.

AGENDA PARA MAÑANA

Adeje será protagonista hoy en Fitur, porque se presentarán diversas acciones de interés que tendrán lugar en el municipio a lo largo de 2019, como son el Congreso Nacional de Ocio, la 29ª edición del Rally Villa de Adeje, la Costa Adeje Fashion Beach, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto a Celso Albelo en el Golf Costa Adeje y otra serie de acciones de cultura y ocio de primer nivel. Ese día, el alcalde y la concejal participarán en diversas reuniones técnicas con agentes del sector y también en dos foros y mesas redondas, como el que organiza el Instituto Tecnológico Hotelero en el marco de Fiturtech.

Mañana, última jornada de Fitur dedicada a los profesionales, la delegación adejera centrará sus acciones en visitas y reuniones con otros destinos emergentes del mundo turístico, una nueva presentación internacional del Rally Villa de Adeje y un acto de entrega de reconocimientos a asociaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan por mejorar la vida de las personas.

PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO QUE OFRECERÁ IL DIVO EL 15 DE JUNIO

La oferta cultural de 2019 tendrá uno de sus platos fuertes en el concierto que Il Divo ofrecerá en el municipio el 15 de junio. Ayer, el único integrante español de este grupo, Carlos Marín, acompañó al alcalde adejero en la presentación.