El Ayuntamiento de Arona no puede poner un contador de agua de manera ilegal

El Ayuntamiento de Arona ha salido al paso de la denuncia pública realizada por Laura Almagro, madre de una niña de 15 meses que está de okupa en un piso en La Estrella, y que ha solicitado que Servicios Sociales le ponga un contador de agua o le conceda un piso de alquiler social en el municipio.

Desde el consistorio se afirma que se ha atendido a esta persona en el ámbito de sus posibilidades desde el primer momento, dándole tanto ayuda alimentaria (140 euros) como al transporte y al cuidado de su hija de manera que pueda buscar trabajo, aunque Laura insiste que se le ha negado la posibilidad de inscribir a su hija en la guardería.

Sobre la petición de un contador de agua en la vivienda donde está de okupa, “el Ayuntamiento no puede actuar de manera ilegal, saltándose los derechos del propietario legítimo e intervenir en su propiedad poniendo un contador de agua completamente ilegal”, insistiendo que “los derechos de la menor se encuentran totalmente salvaguardados y, en caso del riesgo para la menor que ella asegura, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con el Gobierno de Canarias para que pueda actuar al respecto, y además se le ha facilitado ayuda para regresar a Cádiz, donde tiene red de apoyo familiar, también se ha ofrecido una vivienda en Tamaimo, a través del Gobierno de Canarias, porque Arona no dispone de casas, y en todo caso esta persona no tiene el tiempo suficiente de empadronamiento (se fue en agosto de la Isla y regresó de nuevo el 29 de octubre) para obtenerla, y no podemos saltarnos los derechos de otros vecinos”, se dice desde Servicios Sociales, quienes ya atendieron el viernes a Laura Almagro, tanto la concejal del área Elena Cabello como la de Servicios Públicos, Yurena García”. Laura Almagro insiste que una asistenta social le dijo que colocara un bidón en el balcón y así tendría agua,”pagándolo con los 430 que recibo del RAI y no con los 140 que me da el Ayuntamiento para alimentación”, dijo.

También se indica desde fuentes municipales que Laura Almagro ya no está en riesgo por violencia de género y que por tanto “no puede recibir otras ayudas”, algo que Laura desmiente porque “mi expareja tiene una orden de alejamiento y además llevo el DEMO para estar siempre controlada”. Laura Almagro desmiente, como indican desde el Ayuntamiento, que tenga pareja: “Se trata de un chico que me ayuda subiendo al balcón de mi casa, que es un primer piso, porque la presidenta de la comunidad me está haciendo la vida imposible y los vecinos no me abren el portón”, reconociendo que ha tenido más de un altercado con ellos, con denuncias incluso de agresiones con partes de lesiones por medio, según comenta Laura Almagro e indican asimismo desde el Ayuntamiento.