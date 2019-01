Fomento sigue buscando una solución legal para el follón de Las Chumberas

El Ministerio de Fomento continúa buscando el resquicio legal necesario para renovar el convenio de demolición y reurbanización de los bloques de Las Chumberas, situados en el término municipal de Laguna, dado que el hasta ahora existente expiró el pasado 31 de diciembre.

Según fuentes de Fomento consultadas por DIARIO DE AVISOS, el Ministerio persevera en su empeño para dar con esa solución legal que desembrolle el problema jurídico actual, dado que esperan llegar a un acuerdo con las Administraciones canarias para que los vecinos, cuyas viviendas están afectadas por aluminosis desde hace más de 11 años, vean resuelto al fin su problema. La próxima semana se realizarán varias reuniones y contactos entre las partes implicadas para resolver este entuerto, propiciado por los incumplimientos del Ayuntamiento de La Laguna, que no ha movido ni una piedra siete años después de que se rubricara el primer convenio entre el Gobierno estatal, el regional, el Cabildo y el Consistorio lagunero, el 18 de noviembre de 2011.

Guerra política

La tensión en el pacto de gobierno entre el Coalición Canaria (CC) y el PSOE en el Cabildo de Tenerife provocó ayer reacciones por parte de varios dirigentes nacionalistas contra la directora insular de Vivienda del Cabildo tinerfeño, Marta Arocha (PSOE). Así, la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, rechazó la “guerra política” abierta por el PSOE en torno a la reposición de las viviendas de la urbanización de Las Chumberas, y exigió al Ministerio de Fomento una comisión de seguimiento en un plazo máximo de 10 días. “El día 31 no puede ser la reunión

-como han deslizado algunos técnicos del Ministerio-, es una fecha larguísima, queremos que el día 21 o 22 se produzca”, señaló en una entrevista en una emisora de radio local. La consejera entiende que hay que “desatascar” una situación “muy grave”, pues los vecinos se pueden ver en “desamparo” si no se prorroga el convenio, ya que las obras están adjudicadas y los vecinos desalojados.

Valido admitió que el Ministerio de Fomento tiene “dudas jurídicas”, pero cree que “si el objetivo final” es ayudar a los vecinos, hay que “convencer a Madrid” de que debe dar amparo jurídico. “No ayudan en nada las distorsiones que se puedan producir aquí, las guerras políticas no caben, lo que está en juego es muy serio”, apuntó.

Curiosamente, en la misma emisora local, el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, tildó ayer de “inquietante” la posición esgrimida por el PSOE -a través de la directora insular de Vivienda, Marta Arocha- acerca de las obras de reposición de Las Chumberas, ya que los partidos políticos no son “interventores” y deben estar “al lado de las soluciones”. “Tenemos ciertas dudas por el comportamiento del PSOE”, apuntó Bernabé, y señaló que “ningún papel administrativo puede ser más poderoso que la solución al problema”.

Arocha (PSOE): “Se nota que Bernabé no conoce el expediente”

Tras las declaraciones de la consejera regional de Vivienda, Cristina Valido, y el portavoz de CC en el Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, llegó la respuesta de la directora insular de Vivienda, Marta Arocha. “Es evidente que Bernabé no conoce el expediente, porque si lo conociera sabría que el problema lo genera CC cuando no ha sido capaz de mover ni una sola piedra desde al año 2011”, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS. “Han pasado ocho años de inactividad total por parte del Ayuntamiento de La Laguna. Si el portavoz de CC en el Cabildo se hubiese preocupado del expediente, sabría que la solución se ha planteado por parte de esta dirección insular mediante la firma de un nuevo convenio que se está trabajando codo con codo con el Ministerio de Fomento. Lo que ocurre es que ni nosotros ni el Ministerio nos hacemos fotos cada vez que nos sentamos a trabajar en una mesa, que es la forma de hacerlo de CC, pero no la de esta directora insular ni la del Ministerio. Hay que dar confianza y seguridad a los vecinos, pero sin mentir, y, sobre todo, lo que hay que darle a los vecinos, son unas viviendas dignas”.