Juan José Armas: “Pactar con Olivia Delgado es difícil, pero no descarto ningún pacto”

Juan José José Armas Marrero tiene 57 años, está casado y tiene tres hijos. Es diplomado en Empresariales y ha sido alcalde de Arico (2012 a 2015) y aspira a volver a serlo a partir de mayo, ahora de nuevo en Coalición Canaria, de la que se fue para formar parte del ya extinguido Centro Nacionalista Canario (CCN).

-¿Es candidato de CC porque Elena Fumero no ha querido o porque los afiliados le han elegido a usted?

“Elena Fumero nos dijo hace algún tiempo que no quería volver a presentarse en el próximo mandato y nuestro grupo lleva tiempo vinculado a Coalición Canaria cuyo comité me ha elegido por unanimidad para presentar al nacionalismo en las próximas elecciones”.

-Usted fue alcalde, después de ser primer teniente de alcalde con Olivia Delgado. Dice la todavía alcaldesa, Elena Fumero, que con la edil socialista no se puede pactar.

“Yo fue primer teniente de alcalde con Olivia Delgado, en un pacto que recogía que dos años era alcaldesa ella y luego lo sería yo, pero al cesar a uno de nuestros concejales, sin esperar a un juicio del que luego fue absuelto, se rompió el pacto y fui alcalde con el apoyo de CC y PP. Siempre fue un pacto difícil con Olivia. En política nunca se debe decir que con este no gobernaré. Difícil va a hacer que gobernemos con Olivia por los antecedentes que tenemos, pero ahora yo estoy dispuesto a pactar con cualquier partido”.

-La gente se puede preguntar cómo es posible que usted, con tres concejales, le dejó la alcaldía a CC que solo tenía dos ediles y hasta perdió uno.

“No se llegó a pacto alguno. Elena Fumero dijo que ella presentaba la candidatura y nuestro comité local entendió que era mejor que ella fuera la alcaldesa que dejar que Olivia Delgado volviera a ser la elegida otra vez”.

– Según la alcaldesa dice que se han logrado los objetivos del mandato 2015-2019. ¿Usted piensa lo mismo?

“Yo no soy tan optimista como ella. Se han logrado cosas pero hay otras que faltan por lograr. Debemos seguir trabajando en el tiempo que nos queda para sacar temas generales para el municipio y no son asuntos particulares de cada uno de los partidos que formamos el gobierno municipal. Ejemplo, el Plan General del municipio, que está prácticamente terminado y que hay que consensuarlo con todos los grupos y sacarlo adelante”.

-El Plan General no saldrá en este mandato, pero supongo que los presupuestos de este año si deben salir adelante. ¿O no?

“Le aseguro que el PGO no podrá salir este año, pero los presupuestos municipales si están bastante avanzado y falta darles forma para intentar sacarlo, gobierne quien gobierne, pueda trabajar bien por el municipio”.

-¿Y en este PGO se recoge que no se puedan instalar parques eólicos por debajo de la autopista, cerca de la costa?

“Esa es nuestra idea, y la del todo el Ayuntamiento, dado que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos. Otra cuestión es que los informes técnicos de la Consejería no los permite. Nosotros vamos a luchar y si tenemos que luchar en los tribunales lo haremos, siempre con el consenso de todos. Siempre intento gobernar con consenso, no escorado a ningún lado, me hayan votado o no. Y si tengo que reunirme con Olivia Delgado para temas importantes del municipio lo haré sin ningún tipo de problemas”.

-Habla mucho de Olivia Delgado. ¿Ya sabe usted que la senadora volverá a ser la candidata del PSOE?

“Eso es lo que se oye en la calle. Yo creo que la asamblea local todavía no la ha designado. Sea Olivia Delgado u otro miembro del PSOE, yo me sentaré a hablar con todos, con Primero Arico o Sí se puede que todavía se puede presentar”.

–Arico es un municipio extenso con solo ocho mil habitantes. Tiene parques eólicos, fotovoltaicos y el complejo medioambiental. ¿Por qué tantas carencias en el municipio?

“Nosotros cobramos los avales por tener todas esas infraestructuras, otra cosa es que el Gobierno estatal no los deje gastar, porque estamos sujetos al techo de gastos. Ese dinero está ahí pero no lo podemos utilizar. Si tenemos ocho millones en gastos debemos gastar ocho y no doce que son los que nos entran.Ese es el auténtico problema que tiene el Ayuntamiento, porque no tenemos ni falta de liquidez de tesorería ni problemas económicos”.

-¿No teme que el próximo mandato sea tan ingobernable como lo está siendo este?

“La marcha de un concejal de CC ha dejado al gobierno en minoría y es verdad que ha resultado muy difícil gobernar. Yo espero que los vecinos tomen nota de esa ingobernabilidad y decidan en consecuencia y yo ya he demostrado mi capacidad para pactar, estemos en el gobierno o en la oposición”.