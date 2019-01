La oferta de CC al concejal Juan Delgado (PP) agrieta el pacto de Güímar

“No me imaginaba yo que fuera tan importante”. Así responde Juan Delgado, concejal del Partido Popular (PP) en Güímar, a las ofertas que ha recibido para integrar la próxima lista electoral de otros partidos, en concreto, de Coalición Canaria y de la nueva formación Güímar en Marcha, liderada por el exedil socialista Carlos Romero.

Según Delgado, todos estos ofrecimientos han surgido a raíz de unas declaraciones de Víctor González, asesor de la alcaldesa, en las que avanzaba que cuatro de los ocho concejales populares en el Ayuntamiento, entre ellos el propio Juan Delgado, no estarían en la próxima candidatura municipal de Carmen Luisa Castro.

Pero hay más. Esta semana en DIARIO DE AVISOS el asesor de la Alcaldía mandaba un órdago a Gustavo Pérez, primer teniente de alcalde y cabeza de lista de Coalición Canaria: “Si fichan a Juan Delgado, se rompe el pacto”. Los nacionalistas no han querido hablar del asunto y la alcaldesa, Luisa Castro, afirma que lo que sabe lo ha oído por otros, “no por Juan Delgado”, con quien lleva 12 años en el Consistorio, desde la etapa de Vicenta Díaz como alcaldesa.

Juan Delgado reconoce incluso que Gustavo Pérez le ha propuesto ir de número 2 en la lista de Coalición Canaria (ahora tienen dos concejales) y que esa propuesta le “enorgullece”, pero todavía no se ha decidido, porque, según él, “lo más probable es que abandone la política, que me jubile con 63 años, porque ya estoy cansado y, además, el trabajo en la ferretería me quita mucho tiempo”. Tanto, que recientemente pidió una dedicación como concejal del 40%

-antes estaba al 55%- para poder ausentarse dos días de la Concejalía de Agricultura, Mayores y Comarca de Agache, que es la que lleva. Juan Delgado, con gran ascendencia en El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida, es considerado una fuente de votos en esa zona, porque desde joven estuvo vinculado al teleclub, a la asociación de vecinos y lleva 30 años en la lucha canaria. Por eso no resulta extraño que CC quiera ficharle, como también Carlos Romero, su excompañero de Gobierno con Rafael Yanes. Otra cosa es que Luisa Castro no le haga caso a su asesor y Delgado siga con ella. Lo que sí podría romperse es el pacto PP-CC, y más con las elecciones a la vista. La grieta por Delgado podría seguir abriéndose en la votación del día 31 del Presupuesto municipal de 2019.

El presupuesto subirá un 2,7%, el máximo permitido

El Presupuesto de Güímar para el presente año llegará al pleno ordinario de este mes (día 31) para su aprobación inicial, después de que se estuviera ultimando desde el mes pasado, pero se retrasara, primero, por la enfermedad de la interventora y, después, por los sucesivos decretos del Gobierno estatal que han variado las condiciones laborales de los funcionarios, según explica el edil de Hacienda, Pedro Daniel Pérez.

Aunque Güímar no mantiene ya deuda financiera alguna y dispone, como casi todos los ayuntamientos, de remanente positivo, el techo de gasto impuesto por una ley del PP le impide superar este año el porcentaje de aumento del 2,7%, por lo que las cuentas se acercarán a los 15 millones de euros, por los 14.070.000 euros del curso pasado. En inversiones destacan los 200.000 euros destinados al cambio de césped artificial del campo de fútbol Tasagaya, y en gastos, el aumento salarial del personal municipal.