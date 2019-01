Lope Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz: “No hay intenciones de agilizar el proyecto del muelle deportivo”

“Parece que el PSOE está empeñado en acabar con las ilusiones de los portuenses”, asegura el alcalde del Puerto de la Cruz, Lope Afonso, tras conocer las nuevas exigencias puertas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para continuar con el expediente de tramitación del muelle deportivo, una infraestructura muy demandada por los ciudadanos de la comarca.

La última “pega” de Costas es que el Cabildo de Tenerife, ejecute el espacio que queda liberado en la zona este de playa Jardín y que dará lugar a una nueva playa.

“Ya lo veníamos denunciando cuando conocimos los primeros inconvenientes que se registraban tras los informes de la citada dirección general, y esta noticia viene a ratificar que no hay intenciones de agilizar el proyecto”, declara el mandatario. “A mí me gustaría pensar que no tiene nada que ver para que se prime al puerto de Fonsalía por intereses partidarios, ya que creo que es innecesario porque todos estamos de acuerdo en que también debe salir adelante, ya que ambos son complementarios”.

Afonso confía en que la última exigencia de Costas se deba “solo a una falta de diligencia e interés en el proyecto del puerto de la cruz por algún motivo que a él se le escapa”. Pero “le extraña” que ahora aparezca este condicionante, “cuando ya bastante retraso suponía el hecho de tener que elaborar una declaración de impacto ambiental solo para el lado mar, para ahora tener que asumir otro proyecto sobre la nueva playa que se plantea como condición para poder continuar con el expediente”.

Además, recuerda que la nueva playa estaba ya configurada en el proyecto y desde los primeros trámites en los informes sectoriales se tenía que incorporar a cualquier otro requerimiento de observación que se hiciera.

En opinión del regidor municipal, “cuando desde el Cabildo se dan plazos que son incorrectos, se generan expectativas que al final no se cumplen. Y entre una cosa y otra se genera una situación de desánimo cuando el Gobierno municipal ha intentado pelear desde el principio del mandato por este proyecto”.

En este sentido, recuerda que “se consiguió tener un puerto acondicionado y dimensionado correctamente, y con las características y las funcionalidades que todos los portuenses demandábamos”.

Por ello, una vez que se han logrado estos objetivos, el alcalde espera “que la ilusión que se ha generado con este proyecto, que tiene financiación pública garantizada al menos en los próximos años, no decaiga por la incapacidad o las maniobras políticas de otros”.