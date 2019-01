Óscar Izquierdo (Fepeco): “Hay que poner la última piedra, no la primera; llevamos décadas sin obra pública en Tenerife”

“Hay que poner la última piedra no la primera; llevamos décadas sin hacer obra pública en Tenerife y encima la que se hace es a prisa y corriendo cuando se licitan a final de año, en lugar de ir haciéndolas espacidamente”, denuncia Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de los constructores tinerfeños (Fepeco).

Izquierdo denuncia, además, que ahora con el horizonte de las elecciones “de aquí a mayo solo vamos a ver ocurrencias de los políticos” y coincide con los empresarios de las plantas de asfalto en que “todos tienen prisas ahora, cuando las carreteras y las calles son un servicio público que funciona las 24 horas los 365 días del año”, exigiendo con ello “un mayor mantenimiento de las vías porque es una infraestructura vital y básica para vertebral los territorios y la sociedad y favorece la actividad económica”.

Lamenta que “muchas veces no se cuente con asfalto de garantías, cuando este debe dar seguridad, comodidad, confortabilidad, rapidez y confianza” y en este caso apunta que “hay problemas de áridos, pero no por los áridos, que en Tenerife hay y de muy buena calidad, sino por la mala gestión de los políticos que han dejado solo dos canteras legales en la Isla, por problemas burocráticos. El problema no son los áridos, son los políticos”, afirma.

“Este año -añade- estaba presupuestadas 800.000 toneladas de áridos y terminamos con 870.000, y ese incremento se lo ha llevado casi todo el asfalto. Esas dos canteras, sobre todo la de Arico, produce el 55% del árido que se utiliza para el asfalto, el resto viene de residuos de la construcción y demolición (RCD), cuando la Unión Europea dice que solo se puede utilizar el 15% de RCDs, y nosotros casi utilizamos el 45%, que es el que crea el problema en las carreteras. Falta una política activa, eficiente y operativa para controlar que se cumpla la normativa europea de la Conferencia de Tallín”.

El presidente de Fepeco consideró que “la construcción se está comportando bien, pero falta el impulso de la obra pública, no solo con el asfalto, sino con puertos, aeropuertos y obras hidráulicas” e insistió en la necesidad de que “las obras no se aprueben de un año para otro, porque al final se pone la primera piedra pero no la última”.

El Cabildo, un polo de atracción para empresas de fuera

Óscar Izquierdo lo tiene claro, al considerar, como dijo el propietario de Ten Asfalto, que “El Cabildo y sus inversiones en carreteras es un polo de atracción para las empresas foráneas. Eso en Gran Canaria no ocurre, donde defienden a las empresas canarias”. “Además -insistió- saca los proyectos a final de año y eso crea un caos en diciembre y disfunciones en el mercado”.