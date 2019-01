Vecinos por Candelaria lleva al Pleno la reprobación de la alcaldesa Mari Brito

Vecinos por Candelaria, que en el Consistorio cuenta con un único concejal, José Fernando Gómez, presentará en el pleno municipal de mañana una moción en la que solicita la reprobación de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito (PSOE), y de todo el grupo de gobierno, por la que él entiende una mala gestión en los más de tres años y medio del actual mandato.

En las comisiones informativas del viernes ningún partido apoyó la moción, al abstenerse los otros tres grupos municipales de la oposición (Coalición Canaria, Partido Popular y Sí se puede), con el voto a favor del proponente y en contra, lógicamente, de los socialistas.

No obstante, en la votación del Pleno se puede dar otro resultado bien distinto -como ya anunció ayer Mayca Coello, de Sí se puede, que alegó que “la reprobación no es trascendental, no va a cambiar nada, solo es no aprobar la gestión”, dijo – y sobre todo si acuden algunos de los ediles nacionalistas que han faltado en los últimos plenos. Precisamente, CC ya intentó presentar en julio de 2017 una reprobación a la alcaldesa por los errores en las obras de la primera fase del ARI Antón Guanche, aunque finalmente retiró la propuesta.

Borrador del Presupuesto

El concejal de Hacienda de Candelaria, Airam Pérez Chinea, entregó el viernes el borrador del Presupuesto municipal para 2019, con el ánimo de ser debatido con todos los grupos y ser aprobado antes de mayo.

Según el borrador, las cuentas municipales para el presente año serán inferiores a los 25 millones de euros que se presupuestaron en 2018, al no contar en esta ocasión con los 2.089.000 euros de un préstamo solicitado e incluido en ese Presupuesto, que contó con la aprobación final del PSOE y de Sí se puede, que, a su vez, logró reorientar 700.000 euros y destinar el 10% a asuntos sociales. No obstante, en el nuevo Presupuesto hay partidas que crecen en algunas concejalías.

Mayca Coello, de Sí se puede, comentó anoche en el programa La Carretera del Sur (Onda Tenerife), que “hemos recibido la citación para reunirnos con todos los grupos políticos para debatir el presupuesto, y hemos puesto unas fechas para ello, pero Sí se puede, dado el retraso, al presentarse cinco meses más tarde de lo pactado inicialmente, no va a negociarlos”, recordando que ya están prorrogado.

Por otra parte, el pliego sobre el nuevo concurso de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria estará terminado en febrero y se busca el mayor consenso para ser aprobado en el Pleno, según anunció ayer Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda y Empresas Concesionarias.