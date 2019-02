Dávila desmiente al CSIF sobre la inseguridad en el municipio (para mañana)

El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, desmiente al CSIF, sindicato mayoritario en la Policía local, respecto a la inseguridad que hay en el municipio y como consecuencia, el escrito enviado a la Subdelegación del Gobierno para informarle de la falta de medios, tanto humanos -que han pasado de 28 a 21 efectivos en los últimos ocho años- como técnicos, derivados de su “pésima” gestión.

El dirigente nacionalista confiesa que se sorprendió cuando se enteró del accionar del CSIF porque la concejal de Seguridad le había trasladado el día anterior “que la Policía local estaba contenta con la propuesta final de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentada por el gobierno y que no iba a haber ningún inconveniente en aprobarla”. Por lo tanto, añade, “me lleve una sorpresa y desconozco los motivos por los que se envió este escrito”.

El mandatario hace hincapié en que “algún dirigente del sindicato se encuentra entre los once efectivos que tienen un expediente abierto y quizás solo quiere seguir negociando si éste se retira”. Algo que, subraya, “nunca haré porque a quien haya cometido una falta hay que abrirle un expediente y sancionarlo”.

El alcalde precisa que hay once informaciones reservadas abiertas pero todavía no tiene confirmado cuántas han derivado en apertura de expediente. “Primero hay que saber si se le va a poner sanción o no, porque las faltas son de diferente tipo y me sorprendería que todas sean de suspensión de empleo y sueldo por un año, como dice el CSIF”. Ahora mismo, la propuesta que tiene es de entre cinco días y tres meses, “porque se trata de una falta grave, mientras que hay otras que ni siquiera tienen esta calificación, y que se irán cumpliendo en función de la tramitación. No obstante, en caso de necesitar ayuda, dice que se pedirán refuerzos a la Policía Canaria, a la Guardia Civil o incluso a la local de otros municipios, “como hizo en una ocasión Guía de Isora”.

Por todo ello, Álvaro Dávila descarta que Tacoronte sea un municipio inseguro y espera que el próximo viernes, durante la visita que tiene previsto realizar el subdelegado de gobierno, desmienta esta calificación, “porque fue él quien me adelantó telefónicamente que los datos de Tacoronte son mejores que los últimos años y el anterior, dijo que el municipio estaba por debajo de la media”.