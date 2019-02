El alcalde de La Guancha confirma que “no engañará” hoy al pueblo con la piscina municipal

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, se muestra indignado con “el acto político propagandístico” que hará esta tarde Coalición Canaria (CC) con la inauguración de la piscina municipal aunque “intente disfrazarlo diciendo que es el acta de recepción de las obras”.

El mandatario precisa que la recepción “es la firma de un documento en el que los técnico confirman que la obra está finalizada, y que tienen que firmar el presidente del Cabildo y el alcalde y así lo haré, pero no participaré en esa patraña”, aclara, pese a que en la convocatoria enviada por el Cabildo de Tenerife se confirma su presencia.

“No quiero ir mañana, sacarme una foto, y que luego los vecinos me pidan al día siguiente que abra la instalación porque eso no va a ser así. Pasarán bastantes meses antes de que se pueda hacer uso de la piscina porque queda mucho por hacer. No quiero engañar a la gente de mi pueblo, que es lo que va a ser CC, porque el propio candidato y otros miembros del partido se han encargado de enviar mensajes de wazap a distintos colectivos del pueblo invitándoles a la inauguración y a la entrega de llaves de la piscina”, afirma el alcalde. Y añade que “para mayor desvergüenza, ayer estuvieron corriendo y asfaltando deprisa un tramo de acceso a la piscina por la parte trasera”.

El mensaje de CC en La Guancha al que hace referencia el regidor municipal reza lo siguiente: “Era para comentarte que el Cabildo nos llamó para comunicarnos que el próximo jueves 28 de febrero se va a celebrar el acto de inauguración y entrega de llaves de la piscina municipal, en la calle anexa al centro de salud. Estamos avisando a todos los colectivos que se dedican al deporte para que asistan si pueden”.

El mandatario confirma que falta la urbanización exterior, el equipamiento completo de las instalaciones, las barandillas de acceso con riesgo de caídas, el acceso a las instalaciones y en definitiva, incumplimientos en normativas como el Código Técnico de la Edificación. Por todo ello, “hoy no voy a la inauguración pese a que el Cabildo diga que sí”, sostiene Hernández.

“No estoy en política para hacer eso porque después, a quienes vienen los vecinos a tocar la puerta, no es a la casa de presidente insular, Carlos Alonso, sino a la mía y al Ayuntamiento”, subraya.

Hernández considera una falta de respeto hacia su persona y hacia el grupo de gobierno (PP) que CC “se haya eregido como representante de la administración”.