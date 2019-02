El líder visita Los Majuelos

El más difícil todavía. El Iberostar Tenerife recibe hoy, a partir de las 17.00 horas, a un Barça Lassa pletórico. Los catalanes, además de marchar líderes de la Liga Endesa, ganaron 55-76 en la pista del Olympiakos el pasado jueves, por lo que el de hoy es un reto sumamente complicado para los jugadores de Txus Vidorreta.

El entrenador vasco no podrá contar con Tomasz Gielo ni con Nico Richotti, ambos lesionados, mientras que Svetislav Pesic se presenta en la Isla con todos sus jugadores disponibles y con algunos, como Chris Singleton, en el mejor momento de la temporada. El estadounidense está destacando en la labor anotadora y es uno de los referentes claros del equipo que visita hoy el Santiago Martín.

Vidorreta reservó a algunos de sus jugadores habituales en el partido con el Opava de la Basketball Champions League, por lo que, exceptuando las dos bajas anteriormente citadas, cuenta con la mayor parte de su plantilla en buen estado físico.

Dos victorias seguidas

Solo en dos ocasiones el CB Canarias ha podido ganar al FC Barcelona en la Isla pero, curiosamente, ambas se han producido de manera consecutiva. Tras tener un balance de 0-10 en sus enfrentamientos con los barceloneses, el Iberostar Tenerife logró revertir esa dinámica en la campaña 2016/2017, ganando por 71-60, para, un curso más tarde, volver a lograr el triunfo de manera más apretada (86-81).

“Es un equipo difícil de batir, pero no es invencible”, reconoció ayer un Vidorreta que confía en que sus jugadores puedan igualar el tono físico azulgrana: “Nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos que intentar igualarlo y permanecer fieles a nuestra forma de jugar, que es defender bien, controlar el rebote, mover bien la pelota y, sobre todo, no decaer nunca”.

Los números del FC Barcelona son espectaculares. Anota 88 puntos por partido, encaja 76, superando por menos de uno al Iberostar Tenerife, y, con casi un 42%, en el conjunto de toda la Liga Endesa que mejor porcentaje tiene en el lanzamiento de tres puntos.

El cuadro aurinegro no le va a la zaga, siendo la tercera mejor defensa del torneo (76,5 puntos recibido por compromiso) y, sobre todo, el que más asistencias reparte (18 por duelo), lo que demuestra que su juego coral es su principal arma para partidos como el de hoy.