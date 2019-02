El Puertito de Güímar luce el mayor mural de la Isla en suelo

Sabotaje al Montaje, nombre bajo el que se esconde artísticamente Matías Mata, ha logrado un nuevo hito dentro de su ya dilatada trayectoria en arte urbano (street art) con la culminación de un mural de nada menos que 1.750 metros cuadrados, finalizado el viernes en la rambla de Los Pescadores de El Puertito de Güímar.

La singularidad del mural es que en esta ocasión no se ha hecho en una fachada, en una pared o en un muro, sino que se ha realizado para cubrir la mediana de la rambla, utilizando el mismo material sintético de las canchas polideportivas en el exterior, pintura mate que proporcionó Pinturas Isaval.

Una obra muy colorida que le da vida juvenil y un encanto especial a una de las zonas más transitadas de El Puertito, junto a una columna de palmeras.

Tras dos semanas de intenso trabajo, Sabotaje al Montaje terminó el viernes la obra, que fue contratada por el concejal de Comercio y Turismo, Gustavo Pérez, empecinado a través del proyecto Güímar Emprende, en darle un toque de distinción al núcleo costero por excelencia del municipio y el más poblado, aunque no todos sus residentes estén empadronados en Güímar.

Para una obra de tamaña envergadura, Sabotaje al Montaje no trabajó solo. “Ya con 46 años a cuesta, no está uno para estar tanto tiempo agachado y tuve que convencer a cinco o seis amigotes para que me echaran una mano”, subraya Matías Mata, quien agradece la labor que han desarrollado el equipo que él denomina Kukarachas. “Gracias a Felipe García, Ars_380, Suglas, Alejandro Gil, Tanausú Alemán y Acaymo”, apunta Mata.

Su próximo proyecto será uno de participación ciudadana en Jinámar, en Gran Canaria, con un mural en una fachada. “Luego viajaré a Suecia y Colombia”, apostilla el artista, quien no descarta que algún día Candelaria vuelva a acordarse de él para plasmar su arte en el gran muro blanco de la rotonda de entrada al casco del municipio, donde iba a ir un mural de Pepe Dámaso, descartado por caro.