Rafael Dolado: “En Tenerife habrá un antes y un después del ‘brexit”

Dice que está en los últimos momentos como presidente del CIT del Sur, pero Rafael Dolado tiene aún mucho que ofrecer a la primera industria de Canarias. Su trayectoria le avala y es una voz autorizada para tomarle el puso al turismo en la Isla, como empresario hotelero y como concejal del área en Adeje (2011-2015).

El CIT del Sur tiene a sus espaldas más de cincuenta años, aunque oficialmente cumplió 40. Sigue muy vivo, a pesar de que la aparición de otras asociaciones, pueda parecer que le ha restado importancia. “Mucha gente nos ha dicho que solo somos unas siglas, como lo pueden ser el Fast o el Cest, pero nuestro cometido ahora es bien diferente. Ya no luchamos contra los ayuntamientos, como cuando como fui presidente en los años 93 y 94, cuando los ayuntamientos no tenían concejalías de Turismo. Ahora tenemos un cometido de promoción interna del turista que nos visita la comarca sur, desde Fasnia hasta Santiago del Teide. Nuestra labor es promocionar la cultura, la gastronomía, el folclore de esos municipios y de premiar la fidelidad de los turistas”.

Sobre esa fidelidad, Rafael Dolado se muestra orgulloso de premiar a aquellos turistas que repiten su estancia en Tenerife, “muchos hasta cuarenta o cincuenta veces, y hasta en 72 ocasiones, como un matrimonio al que distinguidos hace unas semanas, que vinieron de solteros a la Isla y ahora han llegado retirados con sus nietos. Es la mejor manera de promocionar a la Isla, porque sus comentarios arrastran a otros muchos turistas a venir”.

Para Dolado, uno de los problemas del sector turístico es la falta de vivienda para los trabajadores. “Esto es una asignatura pendiente, porque hay trabajadores que no pueden venir a Arona o Adeje porque no cuenta con viviendas para alquilar. Son municipios que cuentan con dinero suficiente para construir viviendas, pero la administración estatal no se lo permite gastar y el problema se acrecienta. Ahora mismo es una urgencia, porque sabemos de trabajadores que hasta duermen en su coche para no perder el trabajo en los hoteles o restaurantes”.

El brexit va a marcar un antes y un después. Si hay una ruptura no pactada puede hacer mucho daño. Hay que ser cautos, pero vamos a decrecer, seguramente el 6%, no solo de turismo británico, e igual hay que ir pensando en bajar los precios y conseguir que el turista español pueda venir más barato, porque ahora somos nosotros los que, con los vuelos más baratos, hacemos turismo”.

El CIT del Sur se sufraga gracias a pequeñas aportaciones de los ayuntamientos y del Cabildo a través de la campaña insular Yo soy Tenerife, esta última dedicada a estudiantes de Secundaria y cada año entrega los premios Gánigo, que el año pasado se entregaron en Fasnia y este año en Arico. “Y el año que viene que venga un presidente más joven”, remarca Rafael Dolado.

Campaña escolar

Uno de los grandes proyectos del CIT del Sur es la campaña que lleva 20 años desarrollando en los colegios, con alumnos desde pequeños para que “sepan respetar al turista”. Se trata de llevar a los escolares a los hoteles para que conozcan cómo funcionan, así como a aeropuertos o centros de meteorologías”. Una campaña de divulgación que este año se retrasa a junio “para que no se venda como un acto electoral”. Junto a esta campaña, el CIT del Sur también realiza el Paso a Paso, con excursiones para un centenar de turistas que son llevados de manera gratuita a conocer las medianías de los municipios, para conocer el patrimonio y bodegas, por ejemplo.