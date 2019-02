Víctor González: “Si hablara de la vida íntima no quedaría títere con cabeza en este ayuntamiento”

Víctor González, el influyente asesor de Carmen Luisa Castro en la Alcaldía de Güímar, fue el protagonista, sin estar presente, del último pleno municipal en ese ayuntamiento.

Las respuestas de tres concejales de Gobierno a las preguntas de Ruyman Expósito (Sí se puede) sobre si aceptaban que un asalariado del Ayuntamiento insulara desde las oficinas municipales a políticos y vecinos, incluso mintiendo sobre su vida privada, no dejaron en buen lugar al coordinador del PP municipal, sobre todo la de Socorro González (PP), quien dijo que la actitud del asesor de la alcaldesa vulnera la vida privada de las personas. A este respecto, Vitito, como se le conocen todos en el municipio, fue rotundo ayer: “Si hablara de la vida íntima de las personas no quedaría títere con cabeza en este ayuntamiento”, sorprendido incluso que ayer, un día después del pleno, nadie le diera por enterado, como si no hubiera ocurrido nada en el pleno. Pero él, como siempre, apunta y tarde o temprano…dispara.