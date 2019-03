Acha: “Solo con CC y PP se ha cumplido la Ley de Memoria Histórica”

El concejal de Cultura de Santa Cruz, José Carlos Acha (PP), ha querido salir al paso de la acusación del PSOE de Santa Cruz sobre la incapacidad o falta de voluntad del Ayuntamiento capitalino para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Los socialistas consideran que remitirse al proyecto encargado por el Consistorio para realizar el catálogo de vestigios franquistas, tal y como respondió Acha a una pregunta formulada por el PSOE, es una forma de decir que no se está cumpliendo la ley. Acha considera que “solo con CC y PP se ha cumplido la Ley de Memoria Histórica en Santa Cruz”. Recuerda que, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, fue Miguel Zerolo (CC), quien gobernaba junto al PP, el que realizó los primeros cambios de nombres de calles y retiradas de escudos. “En el mandato en el que estuvo el PSOE no se hizo nada, y hasta que no ha vuelto el PP al Ayuntamiento no se ha retomado el cumplimiento de la ley”, remarca Acha. Junto al concejal, la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, que matiza que, durante el mandato del PSOE se creó el aula que lleva el nombre de su abuelo, José Carlos Schwartz, el último alcalde republicano desaparecido por el franquismo. Acha reconoció que llevan cuatro años de retraso, pero insistió que es así porque”el PSOE no hizo nada en sus cuatro años”. “En este mandato -continuó el edil- se ha constituido la Comisión de Memoria Histórica y se ha encargado el trabajo para conocer al detalle los vestigios que quedan en la ciudad y proceder a su sustitución, de forma sistemática y científica. No se ha dejado de trabajar”. Con respecto al requerimiento hecho por el Ministerio de Justicia, sobre si se estaba cumpliendo con la ley (Santa Cruz es uno de los ocho municipios de Canarias a los que se dirigió el Ministerio), Acha no supo responder si ya se había contestado desde el servicio de Régimen Interno. En todo caso, aseguró no estar preocupado por una posible repercusión: “Hemos cumplido con la Ley de Memoria Histórica y lo seguiremos haciendo”. “Prueba de ello es que la denuncia que cursó el abogado Eduardo Ranz sobre el mismo tema, fue retirada al conocer lo que estamos haciendo para cumplir la ley”, añade el edil.

Preguntado sobre si no hay acciones que se puedan realizar sin necesidad de recurrir al proyecto encargado, Acha insiste en que la mejor forma de hacer las cosas es de manera sistematizada, “que es lo que proporciona el estudio encargado”.

La presidenta de la Asociación de Memoria Histórica lamenta que desde el PSOE no se hayan dirigido a la entidad para consultar las dudas que tengan sobre la aplicación de la Memoria Histórica o que se invite al revanchismo diferenciando entre los afectados de un lado y de otro, como la alusión hecha a Santiago Cuadrado. Aun así, Pérez Schwartz llama la atención sobre que, lo realmente importante es que, “todos los Ayuntamientos exijan al Gobierno canario que dote de fondos la recientemente aprobada Ley canaria de Memoria Histórica para que podamos empezar a buscar a los muertos”. “La primera línea de testigos ya ha desaparecido, y cuánto mas tardemos más difícil será”, añadió.

En cuanto al Aula de Cultura José Carlos Schwartz, la nieta del último alcalde republicano asegura que está haciendo aquello para lo que fue creada, edición de libros, jornadas, exposiciones… Acha reconoce que el presupuesto previsto para ella se ha destinado a financiar parte del estudio sobre los vestigios.