Candelaria crea un grupo de trabajo para evitar cualquier foco de termitas

El Ayuntamiento de Candelaria creará un grupo de trabajo para prevenir cualquier posible foco de termitas americanas, pese a que no hay constancia de su presencia en el municipio, tal y como aventuró un biólogo de la Universidad de La Laguna.

El Pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de Sí se puede, después de que su ponente, el biólogo Agustín Espinosa, cambiara el enunciado de la misma en donde decía “erradicar las termitas del municipio”, al no haber constancia de su presencia, según los estudios realizados por Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Candelaria.

Al final, tras la modificación, se aprobó la moción por unanimidad en la que se creará un grupo de trabajo como medida de prevención, pues, como dijo Fernando Alduán, edil de Medio Ambiente, “porque no tengamos ningún foco no podemos dejar de hacer nada”, aunque pidió rigurosidad “para no alarmar a la población”.

El Pleno, en donde el PP y CC apenas intervinieron excepto en las votaciones, también aprobó por unanimidad el nuevo plan de etapas para firmar el convenio sobre el emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, después de los cambios propuestos por el Consejo Insular de Aguas. Ese convenio viene a decir que Arafo, por encomienda de Candelaria y Güímar, se hará cargo del mantenimiento y control del emisario una vez que se obtenga la autorización, hasta que en septiembre de 2020 con la depuradora industrial terminada, el Ciatf se haga cargo del coste hasta el año 2049.