Cristina Valido: “Sería un disgusto no recibir de Madrid el dinero de la pobreza, máxime cuando el REF lo consagra”

Cristina Valido ha realizado junto a su equipo un extenso trabajo desde que tomó las riendas de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias en 2017. Su experiencia vinculada a las políticas sociales y su conocimiento de las organizaciones más importantes del sector hicieron que llegara con las ideas claras para solventar varios problemas empantanados. A las puertas de una ley esperada, la de Servicios Sociales, Cristina Valido, que suena con fuerza para la nueva etapa política en su partido, atiende a DIARIO DE AVISOS.

-¿Ha resuelto las diferencias entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos en la mayoría de los asuntos?

“Estoy satisfecha por tomar algunas medidas que estando en el Cabildo reclamaba. Una demanda muy importante eran los convenios plurianuales en dependencia, y la mejora de la financiación. Ahora tenemos convenios plurianuales con los cabildos con revisión del IPC anual, y hemos recogido un crecimiento en plazas del 10%, así como un incremento en precios en 2019 de casi 10 millones de euros para discapacidad y dependencia. Por primera vez, otra de las cosas que reclamábamos era cofinanciar el transporte a los centros de día de las personas dependientes. De igual modo, otro de los puntos en los que luchaba era el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para construir nuevos centros. Hay que atender a las personas que tenemos en lista de espera -entre Tenerife y Gran Canaria hay 3.000 personas con dependencia severa que necesitan esos centros- y hemos cerrado un Plan con 260 millones de euros, que van a suponer 5.000 plazas en toda Canarias entre residencias y centros de día. Fue uno de los primeros acuerdos que cerramos en 2017 y ya se ha comenzado la construcción de algunos centros. Estamos dando respuesta a estas demandas que redundan en dar mejores servicios y de mayor calidad, y también en que los operadores puedan hacerlo con garantías”.

-Además de recursos económicos, ¿cree que faltó un líder con las ideas claras en el área?

“Desde el primer minuto hicimos una planificación de tareas para desarrollar en dos años que hemos cumplido casi a rajatabla. Los asuntos que considerábamos que eran urgentes los hemos abordado con un nivel de ejecución altísimo. Hemos desarrollado la Estrategia Canaria de Infancia y Familia para los próximos años en un terreno en el que no se planificaba en mucho tiempo; también hemos terminado el Plan Canario de Vivienda, el último databa de 2009-2012; hemos terminado el Plan Canario de Atención a la Discapacidad, a la espera de que, con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, determinemos todos aquellos servicios que la norma pueda mandatar para añadirlos a la ficha financiera, pero el documento y el plan integral están casi terminados. Hemos desarrollado el Plan de Infraestructuras y hemos mejorado la financiación en todos los servicios, desatascando asuntos como familias numerosas. En definitiva, estamos preparándonos para la ejecución y puesta en marcha de la modificación ambiciosa de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para transformarla en una Renta Canaria de Inclusión (RCI). Algunas cosas no nos darán tiempo de avanzar más, pero casi todo quedará listo antes de mayo. Creo que vamos a dar un paso en ese sentido con la Ley de Servicios Sociales”.

-¿En familia y dependencia ha tenido tiempo de implementar todos los planes de choque?

“Las primeras incorporaciones de trabajadores a la Consejería los distribuimos en el plan de choque para la dependencia y el de familia numerosa. En el caso de dependencia, para mantener el ritmo de reconocimientos anuales, que el año 2018 fueron más de 4.900, el que más se han hecho en Canarias en toda la historia de la dependencia, datos certificados por el Imserso. Hemos trabajado para mantener un buen ritmo que nos ha hecho incorporar en los últimos tres años a más de 13.000 personas al sistema, más que en los 10 años anteriores. Hemos pasado de 39 a 52 millones en 2018 -12 millones en dos años- en prestaciones económicas, sin hablar del resto de dinero que financian los recursos a través de convenios de residencias, etc. En familia numerosa, cuando llegamos en 2017 había 1.500 a las que se les estaba causando un grave perjuicio, pues estaban perdiendo bonificaciones a las que tenían derecho. Ahora estamos dentro de los tres meses de demora que marca la ley, cuando en 2017 eran siete meses”.

-¿El mayor problema que se encontró en dependencia fue de recursos o de personal?

“Teníamos una herencia de miles de expedientes y creo que el ritmo que hemos demostrado en la certificación de dependencia no admite discusión. En estos momentos no tenemos problemas de recursos, pero sí de personal, y con el plan de choque hemos mejorado las cifras muchísimo. Es evidente que estamos dimensionados económicamente para los reconocimientos anuales que hemos sido capaces de hacer y, si podemos incorporar personal, seguiremos incrementando su número, pues tenemos un margen económico de crecimiento para poder responder”.

-En todos los apartados ha sido clave la unidad institucional para sacar estos temas.

“Para el desarrollo de todo este trabajo que hemos realizado hay que destacar la magnífica relación con la Fecai y con la Fecam, con las que hemos trabajado mano a mano y esto ha ayudado a la distribución de menores inmigrantes, las adendas de los convenios para mejorar los precios, las infraestructuras en todas las islas… Si a los cabildos vamos a incrementar las aportaciones en más de 30 millones de euros, a los municipios hemos aumentado en dos años más del 60%, un trabajo en sintonía y sin conflictos”.

-Los recortes y el techo de gasto afectaron a la prestación de servicios. ¿Está satisfecha con los recursos de los que dispone?

“Este es un año de crecimiento histórico en la financiación. Desde que estoy trabajando en el ámbito de los servicios sociales no se había producido un incremento en los precios de las plazas que cofinancia el Gobierno como el que haremos este año, y los que vamos a realizar plurianualmente. Incrementaremos en 10 millones la financiación de las plazas de mayores, discapacidad y salud mental, que es uno de los sectores que más necesita ese crecimiento, pues los precios que perciben las entidades que los prestan, en relación al coste del servicio, están muy alejados. Incorporaremos la cofinanciación del transporte, que era otra demanda histórica. También vamos a incrementar la financiación a los cabildos para que las plazas de atención a menores tengan una subida que se ampliará en los próximos años. Después de muchísimo tiempo de parálisis y recortes, planificamos un crecimiento que cubra el coste que los servicios tienen para las entidades que los prestan”.

-Pese a esta labor, fue reprobada en el Parlamento. ¿Cómo se sintió ante esta demanda?

“Si recordamos los discursos, la reprobación en dependencia era por toda la trayectoria del Gobierno y no era culpa exclusivamente mía, sino de todos los consejeros anteriores. Creo que se utilizó políticamente para hacer daño sin argumentos que la justificaran, pues con el trabajo y la hoja de servicios de la que puedo presumir no tenía sentido. En el momento en que la dependencia, tras una década de parálisis, empieza a tener cifras infinitamente mejores, resulta difícil de comprender que se utilice una reprobación de esta manera desproporcionada, salvo el interés de desprestigiar esta labor”.

-¿Recibiremos las cantidades pendientes de la Estrategia de Prevención y Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social?

“En la última reunión con la secretaria de Estado me manifestó que los 18 millones estaban a la espera de la autorización por parte del Ministerio de Hacienda. Respecto a los 30 millones que estaban en el Presupuesto de 2018, y que al prorrogarse pensamos que seguirían en 2019, sería un disgusto no recibirlos de Madrid, máxime cuando el REF establece que Canarias contará con unos fondos extraordinarios para paliar la situación de pobreza en tanto no alcancemos la media del Estado”.

-Una necesidad imperiosa es la vivienda. ¿Cómo se ha avanzado en esta área?

“Teníamos una deuda muy grande acumulada, y el primer año fue para pagarla. Ya en 2018 comenzamos a trabajar en incrementar las ayudas al alquiler, pasando de las 1.000 que se dieron en 2016 a casi 6.000 ayudas que pretendemos otorgar en 2019. Hemos desatascado proyectos de construcción que venían del plan 2009-2012 y que quedaron en los cajones. Estamos desarrollando un plan canario de vivienda adaptado a las necesidades actuales y con la financiación adecuada, muchos para la promoción de VPO en condiciones y asequibles. Estamos comprando vivienda, además de la operación para salvar dos edificios de Añaza de las manos de fondos buitre, hemos sacado a concurso la adquisición de 180 viviendas. También promoveremos el alquiler social, y sacaremos adelante programas que garanticen al propietario que la ponga en alquiler”.

EL PERFIL

Nombre: Cristina Valido García

Nacimiento: 1969

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria

Estudios: Filología en la Universidad de La Laguna

Partido: Coalición Canaria

Trayectoria política

De 1999 a 2003 fue concejal de Juventud en el Ayuntamiento de La Orotava. Desde 2003 asumió la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Tenerife, así como la presidencia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (2003-2017) y de la Sociedad insular para la promoción de las personas con discapacidad, Simpromi (2003-2015).

Logros más destacados

Puso en marcha los planes de atención a la discapacidad (PAD), rehabilitación psicosocial para enfermos de salud mental (PIRP), el I Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, construyendo residencias y centros diurnos, y la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia de género, con 10 oficinas comarcales.